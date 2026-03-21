2025-26シーズンのブンデスリーガ第27節が日本時間2026年3月22日(日)に開催され、佐野海舟・川崎颯太の所属するマインツと、堂安律・小杉啓太の所属するアイントラハト・フランクフルトが対戦する。
本記事では、マインツvsフランクフルトの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。
マインツvsフランクフルト｜試合日程・キックオフ時間
マインツvsアイントラハト・フランクフルトは、日本時間3月22日(日)にマインツのホーム、オペル・アレーナで開催される。
- 大会：2025-26ブンデスリーガ 第27節
- 日時：2026年3月22日(日) 23:30キックオフ／日本時間
- 対戦：マインツ vs アイントラハト・フランクフルト
- 会場：オペル・アレーナ
マインツvsフランクフルト｜放送・配信予定
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