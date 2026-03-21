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ブンデスリーガ
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マインツvsフランクフルトを配信！DMM×DAZNホーダイならDAZN月額プラン最安値
Yuta Tokuma

【3月22日】マインツvsフランクフルトのテレビ放送・ネット配信予定｜ブンデスリーガ第27節

【佐野海舟・川崎颯太/堂安律・小杉啓太出場予定】2025-26ブンデスリーガ第27節、マインツ対アイントラハト・フランクフルトのTV・ネット中継予定、試合日程まとめ。

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2025-26シーズンのブンデスリーガ第27節が日本時間2026年3月22日(日)に開催され、佐野海舟・川崎颯太の所属するマインツと、堂安律・小杉啓太の所属するアイントラハト・フランクフルトが対戦する。

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本記事では、マインツvsフランクフルトの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。

マインツvsフランクフルト｜試合日程・キックオフ時間

マインツvsアイントラハト・フランクフルトは、日本時間3月22日(日)にマインツのホーム、オペル・アレーナで開催される。

  • 大会：2025-26ブンデスリーガ 第27節
  • 日時：2026年3月22日(日) 23:30キックオフ／日本時間
  • 対戦：マインツ vs アイントラハト・フランクフルト
  • 会場：オペル・アレーナ

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マインツvsフランクフルト｜放送・配信予定

2025-26ブンデスリーガ第27節のマインツvsフランクフルトは『DAZN』がライブ配信を行う。

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※放送局・スケジュールは変更の可能性あり

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マインツvsフランクフルトのおすすめ視聴方法

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マインツvsフランクフルト チーム情報

1. FSV マインツ 05 vs フランクフルト 予想スタメン

1. FSV マインツ 05Home team crest

3-5-2

フォーメーション

4-3-3

Home team crestSGE
33
ダニエル・バッツ
4
シュテファン・ポッシュ
21
ダニー・ダ・コスタ
31
ドミニク・コール
6
佐野海舟
2
フィリップ・ムウェネ
8
パウル・ネーベル
7
イ・ジェソン
30
シルヴァン・ウィドマー
20
フィリップ・ティーツ
23
シェラルド・ベッカー
23
ミヒャエル・ツェッテラー
21
ナサニエル・ブラウン
34
ナムディ・コリンズ
41
フォセニー・ドゥンビア
5
オーレル・アメンダ
16
ヒューゴ・ラーション
8
ファレス・チャイビ
20
堂安律
29
A. Amaimouni-Echghouyab
19
ジャン＝マテオ・バホヤ
25
アルノー・カリムエンド＝ムインガ

4-3-3

SGEAway team crest

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • ウルス・フィッシャー

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • A. Riera

負傷者および出場停止選手

負傷者および出場停止

負傷者および出場停止

成績

M05
-直近成績

ゴールを許す
7/3
2.5ゴール以上のゲーム
1/5
両チームが得点
2/5

SGE
-直近成績

ゴールを許す
8/3
2.5ゴール以上のゲーム
2/5
両チームが得点
1/5

両チームの対戦成績

M05

直近の 5 試合

SGE

2

勝利

1

Draw

2

勝利

7

得点

5
2.5ゴール以上のゲーム
2/5
両チームが得点
3/5

順位表