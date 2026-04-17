八村塁所属レイカーズのNBAプレーオフ2026日程・開始時間は？試合スケジュールと放送予定まとめ

ロサンゼルス・レイカーズに所属する八村塁が、NBAプレーオフ2026の舞台に立つ。世界最高峰リーグの頂点を争うポストシーズンにおいて、日本人選手としての活躍に大きな注目が集まっている。

本記事では、八村塁が出場するレイカーズのNBAプレーオフ日程や試合開始時間、中継予定を紹介する。

【八村塁所属】レイカーズのNBAプレーオフ日程は？試合開始時間を紹介

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ロサンゼルス・レイカーズは、2026年NBAプレーオフのファーストラウンドでヒューストン・ロケッツと対戦する。ウェスタン・カンファレンス4位でレギュラーシーズンを終えたレイカーズは、ホームアドバンテージを持った状態でシリーズに臨む。

現時点で明らかになっている日程として、第1戦は日本時間4月19日(日)午前9時30分に開催予定。会場は本拠地クリプト・ドットコム・アリーナとなる。続く日程の詳細はすべて発表されているわけではないが、第3戦は4月25日(土)に予定されており、この日は日本国内でもパブリックビューイングイベントが実施される見込みだ。

プレーオフは7戦4勝制で行われ、先に4勝したチームが次のラウンドへ進出する。第2戦以降の具体的なスケジュールは今後の発表待ちとなるが、シリーズ全体は約1〜2週間にわたって進行する見通しだ。

今回のカードは、レブロン・ジェームズ擁するレイカーズと、ケビン・デュラントが加入したロケッツによるスター対決としても注目される。さらに八村塁のパフォーマンスにも期待がかかっており、日本人選手としてプレーオフの舞台でどのような活躍を見せるか注目が集まる。

試合 日程(日本時間) 会場 第1戦 4月19日(日) 9:30 クリプト・ドットコム・アリーナ 第3戦 4月25日(土) 未定

【八村塁所属】レイカーズの注目選手は？

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ロサンゼルス・レイカーズのNBAプレーオフ2026において、キーマンとして注目されるのが八村塁とレブロン・ジェームズの2人だ。チームの勝敗を左右する存在として、それぞれ異なる役割で重要な役割を担っている。

八村塁は今シーズン、レイカーズにおける中心選手の一人として評価を高めている。特に3ポイントシュート成功率44.3パーセントを記録し、チームのシーズン歴代記録を更新。リーグ全体でも上位に入る精度を誇り、アウトサイドとインサイドの両面で得点源となっている。フィジカルを活かしたプレーと万能性の高さから、シリーズの流れを変える存在として期待がかかる。

一方、レブロン・ジェームズは41歳となった現在もチームの軸を担う絶対的リーダーだ。通算1万2000アシストを達成するなど、そのプレーメイク能力と経験値は健在。プレーオフという短期決戦において、勝負どころでの判断力と支配力は依然として大きな武器となる。

若手とベテランが融合するレイカーズにおいて、この2人のパフォーマンスが勝ち上がりのカギを握ることは間違いない。プレーオフの舞台でどのような化学反応を見せるか、注目が集まる。

NBAプレーオフ2026の出場チーム一覧

NBAプレーオフ2026は、レギュラーシーズンの順位に基づき、各カンファレンス上位6チームが自動的に本戦出場を決めるフォーマットとなっている。残りの2枠については、4月15日から18日に実施されるプレーイン・トーナメントの結果によって最終決定される。

ウェスタン・カンファレンスでは、オクラホマシティ・サンダーが首位通過を果たし、スパーズやナゲッツなどが順当に進出。プレーインではポートランド・トレイルブレイザーズが勝利し、第7シードとして本戦入りを確定させている。残る第8シードはフェニックス・サンズらを含む決定戦で決まる見込みだ。

イースタン・カンファレンスでは、デトロイト・ピストンズがトップシードを獲得し、セルティックスやニックスが続いてプレーオフ進出を確保。プレーインではシャーロット・ホーネッツが接戦を制し、最終枠を争う戦いに進出している。

すでに一部のファーストラウンドのカードも確定しており、西ではナゲッツ対ティンバーウルブズ、レイカーズ対ロケッツ、東ではニックス対ホークス、キャバリアーズ対ラプターズの対戦が決定。各カンファレンスの上位2チームは、プレーイン突破チームとの対戦を待つ構図となっている。

ウェスタン・カンファレンス進出クラブ 第1シード：オクラホマシティ・サンダー(64勝18敗) 第2シード：サンアントニオ・スパーズ(62勝20敗) 第3シード：デンバー・ナゲッツ(54勝28敗) 第4シード：ロサンゼルス・レイカーズ(53勝29敗) 第5シード：ヒューストン・ロケッツ(52勝30敗) 第6シード：ミネソタ・ティンバーウルブズ(49勝33敗) 第7シード：ポートランド・トレイルブレイザーズ(プレーイン突破) 第8シード：未定(最終決定戦)

イースタン・カンファレンス進出クラブ 第1シード：デトロイト・ピストンズ(60勝22敗) 第2シード：ボストン・セルティックス(56勝26敗) 第3シード：ニューヨーク・ニックス(53勝29敗) 第4シード：クリーブランド・キャバリアーズ(52勝30敗) 第5シード：トロント・ラプターズ(46勝36敗) 第6シード：アトランタ・ホークス(46勝36敗) 第7シード：未定(76ers対マジック勝者) 第8シード：未定(プレーイン決着戦)



NBAプレーオフ2026のテレビ放送・ネット配信は？

NBA2025-26シーズンのポストシーズンは、日本時間2026年4月15日のプレーイン・トーナメントから幕を開ける。頂点を決めるNBAファイナルまで約2カ月にわたる戦いが続き、日本国内では複数の動画配信サービスを通じて観戦可能となっている。ただし、各サービスによって配信対象が異なるため、視聴目的に応じた選択が重要となる。

主な視聴手段として挙げられるのは「Amazon Prime Video」「NBA docomo」「NBA League Pass」「WOWOW」の4サービス。中でもAmazon Prime Videoは、プレーイン全試合に加え、カンファレンス決勝やNBAファイナルまでカバーしており、注目カードを効率よく追いたいユーザーに適した選択肢といえる。

すべての試合を網羅したい場合は、公式配信のNBA League Passが唯一のフルカバーサービスとなる。プレーインからファイナルまで全試合をライブおよび見逃しで視聴でき、徹底的に楽しみたいファンにとって最適な環境が整っている。

一方で、日本語実況を重視する場合はNBA docomoが候補に挙がるが、NBAファイナルは配信対象外となる点には留意が必要。また、WOWOWでもプレーオフの一部試合を放送・配信するものの、ファイナルは含まれていない。

なお、これまで利用されていたNBA Rakutenは2025年7月31日をもってサービス終了となっており、2026シーズンでは利用できない点も押さえておきたい。

Amazon Prime Video 配信範囲：プレーイン全試合／一部プレーオフ／西カンファレンス決勝／NBAファイナル 料金(税込)：月額600円／年額5,900円 視聴ページ：視聴はこちら

NBA League Pass 配信範囲：プレーイン〜NBAファイナル全試合 料金(税込)：月額3,190円〜 視聴ページ：視聴はこちら

NBA docomo 配信範囲：プレーインおよびプレーオフの一部試合 料金(税込)：月額2,728円(条件により割引あり) 視聴ページ：公式サイト

WOWOW 配信範囲：プレーオフ一部試合 料金(税込)：月額2,530円 視聴ページ：視聴はこちら



※配信内容・料金は変更となる可能性があります。最新情報は各公式サイトをご確認ください。

NBAプレーオフ2026のおすすめ視聴方法

NBA League Pass

NBAプレーオフ2026はAmazonプライムビデオチャンネル『NBA League Pass』で全試合が視聴可能。『NBA League Pass』には7日間の無料体験期間が設けられており、NBAプレーオフ2026を楽しむことができる。

プランは月額2,890円(税込)の「Team Pass –Choose a team」、月額3,190円(税込)の「League Pass」、月額4,190円(税込)の「League Pass Premium」の3種類があるが、いずれにしても7日間の無料体験期間が適用可能。唯一全試合を視聴するk十ができ、より快適なサービスが充実している「League Pass Premium」がおすすめだ。

なお、無料体験終了後は月額2,890円／3,190円／4,190円(税込)で自動更新となる。継続しない場合は、Amazonの「アカウントサービス」内にあるPrime Videoチャンネル管理画面から、いつでも解約手続きが可能だ。

Amazonプライムビデオで視聴するための登録手順

2025-26シーズンからNBAの注目試合がPrime Videoで配信されるにあたり、視聴を開始するには事前の登録が必要となる。以下に、Amazonプライム会員登録からNBAの試合を楽しむまでの基本ステップを紹介する。

Amazonアカウントを作成

まずはAmazonの公式サイトにアクセスし、無料アカウントを作成する。すでにアカウントを持っている場合はログインでOK。 Amazonプライムに加入

プライムビデオを利用するにはAmazonプライム会員(月額600円(税込み)、または年額5,900円(税込み))への登録が必要。30日間の無料体験も用意されているため、初めての利用者はこの期間を活用できる。 プライムビデオにアクセス

登録後、Prime Videoにアクセス。アプリやスマートテレビからもログイン可能で、視聴環境はスマホ、PC、Fire TVなど幅広い。 必要に応じてNBA League Passを契約

一部の注目試合はPrime会員のみで視聴可能だが、すべてのNBA試合を観たい場合は「NBA League Pass」の別途サブスクリプション契約が必要。

ドコモのNBAプレーオフ視聴方法は？無料視聴はある？

NBAが視聴できるドコモのプランは、3つの価格に分かれている。「ドコモMAX」「ドコモポイ活MAX」の契約者であればNBAが追加料金なしで視聴可能。「ahamo」契約者の場合でも、月額1,078円と割安で利用することができる。

NBA docomoでは、プレーインおよびプレーオフの一部の試合を日本語実況・解説付きでライブ配信。

各NBA視聴料金と通信プラン料金、契約条件は以下の通り。

回線プラン NBA料金 回線料金 備考 ドコモMAX 無料 ギガ無制限 実質月額5,148円～7,680円

※各種割引で変動 ・DAZNも追加料金なく見放題

・Amazonプライムが最大6カ月追加料金なし

・ギガの使用料に応じて月額料金が変動 ドコモポイ活MAX 無料 ギガ無制限 実質月額2,948円～11,948円

※各種割引で変動 ・DAZN(Bリーグ配信あり)も追加料金なく見放題

・Amazonプライムが最大6カ月追加料金なし

・日常のお買い物でdポイントが毎月最大5,000pt貯まる ahamo 月額1,078円 30GB 月額2,970円

110GB 月額4,950円 ・シンプルなプラン

・基本プラン30GB。1GBごとの使用量追加オプションあり その他(ドコモ以外含む) 月額2,728円 - ・既存契約回線のままでNBAの視聴が可能。

・柔軟な選択が可能

※すべて税込。

※各種料金は変更となる場合があります。最新情報は公式サイトをご確認ください。

WOWOWでNBAプレーオフ2026を中継！

WOWOWででは、以下の試合をライブ配信。

プレーオフ1回戦：最大14試合

カンファレンス・セミファイナル：最大7試合

カンファレンス・ファイナル：最大7試合

WOWOWのおすすめ視聴方法は？

『WOWOW』はBS放送でも視聴できるが、スマホやタブレット、PCで手軽に視聴できる『WOWOWオンデマンド』の利用がおすすめだ。

WOWOWオンデマンドに登録するには？

WOWOWオンデマンドの月額料金は2,530円(税込)となる。また、WOWOWに加入している人は、追加料金なしでアカウント登録をするだけでWOWOWオンデマンドのコンテンツが楽しめる。同金額ですべての番組が見放題となり、いつでも解約が可能。また、解約をする際の追加料金や違約金は一切かからない。

■すぐ視聴可能！WOWOWオンデマンドの登録方法

①WOWOW公式サイトにアクセス

②WOWOWオンデマンドページ「今すぐはじめる」を選択

③登録手順に沿って必要情報を入力すれば完了！

■支払い方法

支払い方法は、「クレジットカード」以外にも、「d払い」、「auかんたん決済」、「ソフトバンクまとめて支払い」、「ワイモバイルまとめて支払い」に対応している。

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