リヴァプール、アラウホの97億円買取OP行使に前向きか…バルセロナは完全移籍に期待とも

リヴァプールは、バルセロナから期限付き移籍中のDFロナルド・アラウホの買取オプション行使に前向きなようだ。





今回の移籍市場で加入したアラウホ。するとこれまで公式戦11試合に出場し、主に右サイドバックの主力として活躍を見せており、チャンピオンズリーグでは3試合で2ゴール1アシストと結果も残している。





そんな27歳のウルグアイ代表DFについて、リヴァプールは高く評価している模様。スペイン『as』によると、チームへの適応が期待を上回るペースで進んでいると考えており、現在のパフォーマンスを維持し続ければ、来夏に5500万ユーロ（約97億円）の買取オプションを行使したい考えであるようだ。





一方で、アラウホは現在の再優先事項が「プレーすること」であり、さらに「チームにとって重要な存在だと感じること」を明言。そのうえで、将来については「将来の話をするのはまだ早すぎる。今は望んでいた通り出場機会を得られているし、その先どうなるかは、またその時に考えればいい」と語っていた。





『as』は、アラウホ自身は決断を急ぐつもりはないと指摘。またリヴァプール側も、5500万ユーロという金額は決して安価ではないため、オプションの行使は慎重に判断するとのこと。しかし、直近のパフォーマンスは議論を活発化させており、クラブ内では残留を推す声が高まっていると伝えられている。





また、バルセロナ側は来夏に巨額の資金を得ることに期待を寄せている模様。アラウホを完全移籍で放出することで、別のポジションの補強資金に充てたい考えであるという。いずれにせよ、リヴァプールが決断するのはシーズン終了後であり、今後もピッチ上でのパフォーマンスを注意深く観察して判断することになりそうだ。今後の動向に注目が集まっている。