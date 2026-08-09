ケガ人続出リヴァプール、バルセロナDF獲得間近に！買取OPは100億円…9日にもメディカルチェックへ

リヴァプールは、ウルグアイ代表DFロナルド・アラウホを買い取りオプション付きのレンタルで獲得するようだ。





今季から指揮を執るアンドニ・イラオラ監督の下で、王座奪還を狙うリヴァプール。しかし、センターバック陣に離脱者が続出することに。プレシーズンマッチで負傷したジョー・ゴメスはプレミアリーグ開幕戦を欠場することが予想されており、ジョヴァンニ・レオーニも昨年9月から依然として離脱中。1月に獲得を決めていたジェレミー・ジャケもケガを抱えており、さらに昨季まで主力として活躍したイブラヒマ・コナテはレアル・マドリーへの移籍が決定していた。





センターバックの補強が急務とされているリヴァプールだが、待望の新戦力の獲得を決めたようだ。『The Athletic』によると、アラウホの1年間のレンタル移籍でバルセロナと合意。買い取りオプションの金額は5500万ユーロ（約100億円）であり、選手は9日にもマージーサイド入りしてメディカルチェックを受けるという。





2019年1月にバルセロナへ加入したアラウホは、これまで公式戦213試合に出場。3度のラ・リーガ優勝や2度のコパ・デル・レイ制覇を達成し、昨季はチームキャプテンも務めていた。27歳ウルグアイ代表DFはセンターバックに加えて右サイドバックでもプレーが可能なため、数カ月間の離脱が予想されているコナー・ブラッドリーの代役としても期待を集めていることが伝えられている。