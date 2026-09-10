元リヴァプールMFが『LinkedIn』で新天地模索中「お気軽にDMを」

元リヴァプールのオヴィエ・エジャリアが意外な方法で新天地を探しているようだ。

28歳のエジャリアは、リヴァプールのアカデミーで頭角を現し、19歳の誕生日を数週間後に控えた2016年にトップチームデビュー。カラバオカップでダービー・カウンティに3-0で勝利した試合でロベルト・フィルミーノに代わって途中出場した。

アンフィールドでの4年間（サンダーランド、レンジャーズ、レディングへの期限付き移籍期間を含む）で、この若手選手はトップチームで8試合に出場した後、2020年にクラブを離れ、レディングに完全移籍した。

レディングでの彼の在籍期間は4年後に終わりを迎え、その後、昨年スペインのレアル・オビエドがラ・リーガに昇格した際に、同クラブに加入した。オビエドは降格し、その際にエジャリアの契約も満了し退団が決まった。

すると、エジャリアはソーシャルメディアプラットフォームの『LinkedIn』を利用し、このようにアピールした。

「現在フリーエージェントで、適切な機会を探しています。昨シーズンはラ・リーガのレアル・オビエドでプレーしていました。主なポジションはセントラルミッドフィールダー（6、8、10番）。副次的なポジションは左ウイング。28歳、ロンドン在住。リヴァプール、サンダーランド、レンジャーズ、レディング、レアル・オビエドでプレー経験あり」

「詳細は今のところ簡潔にお伝えしますが、もし機会があれば、あるいはミッドフィルダー（6番、8番、10番）や左ウイングとしてプレーできる選手を探しているクラブをご存知でしたら、お気軽にDMを送ってください。どんなお問い合わせも歓迎いたします」

エジャリアは昨シーズン、レアル・オビエドで8試合に出場したが、同スペインチームは勝ち点29でラ・リーガ最下位に終わり、わずか6勝しか挙げられなかった。