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リヴァプールvsフラムはU-NEXTで独占配信！31日間無料体験特典でお得に加入
Yuta Tokuma

協力：

【9月12日】リヴァプールvsフラムのテレビ放送/ネット配信予定｜プレミアリーグ第4節

プレミアリーグ
リヴァプール 対 フラム
リヴァプール
フラム
遠藤航

【遠藤航所属】2026-27プレミアリーグ第4節、リヴァプール対フラムのテレビ放送/ネット配信予定・試合日程・キックオフ時間を紹介。

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2026-27シーズンのプレミアリーグ第4節が日本時間9月12日(土)に開催。遠藤航が所属するリヴァプールと、フラムが対戦する。

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本記事では、リヴァプールvsフラムの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送/ネット配信予定、視聴方法を紹介する。

リヴァプールvsフラムの試合日程・キックオフ時間

リヴァプールvsフラムは、日本時間2026年9月12日(土)にリヴァプールのホーム、アンフィールドで開催される。

  • 大会：2026-27プレミアリーグ第4節
  • 日時：2026年9月12日(土) 23:00キックオフ／日本時間
  • 対戦：リヴァプール vs フラム
  • 会場：アンフィールド

※試合開始時間、対戦カードが変更になる可能性あります。最新の配信状況はU-NEXTサイトや大会公式サイトにてご確認ください。

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リヴァプールvsフラムのテレビ放送・ネット配信予定



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リヴァプールvsフラムのU-NEXT視聴方法

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※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。

リヴァプールvsフラムの予想スタメンは？

リヴァプール vs フラム 予想スタメン

4-2-3-1
リヴァプール crest
リヴァプール
LIV
フォーメーション
フラム crest
フラム
FUL
4-2-3-1
アリソン・ベッカーアリソン・ベッカージェレミー・ジャケジェレミー・ジャケフィルジル・ファン・ダイクフィルジル・ファン・ダイクミロシュ・ケルケズミロシュ・ケルケズロナルド・アラウホロナルド・アラウホV. MunozV. Munozドミニク・ソボスライドミニク・ソボスライアレクシス・マクアリスターアレクシス・マクアリスターブラッドリー・バルコラブラッドリー・バルコラフロリアン・ヴィルツフロリアン・ヴィルツアレクサンデル・イサクアレクサンデル・イサクベルント・レノベルント・レノアントニー・ロビンソンアントニー・ロビンソンティモシー・カスターニュティモシー・カスターニュカルバン・バッシーカルバン・バッシーヨアキム・アンデルセンヨアキム・アンデルセンオスカー・ボブオスカー・ボブアレックス・イウォビアレックス・イウォビジョシュア・キングジョシュア・キングシェーチャールズシェーチャールズC. PalaciosC. PalaciosG. GarciaG. Garcia
フラム crest
フラム
FUL
4-2-3-1
リヴァプール

先発メンバー

フラム

マネージャー

  • アンドニ・イラオラ
  • アルバロ・アルベロア

成績

LIV

LIV - 直近成績

COM
2-0
NEW
2-2
NFO
2-2
IPS
0-2
ATM
2-1
得点（失点）
10/5
2.5ゴール以上の試合
3/5
両チームとも得点を挙げた
3/5
FUL

FUL - 直近成績

VFB
1-0
CHE
2-3
WIM
3-0
SUN
1-0
CRY
2-3
得点（失点）
8/7
2.5ゴール以上の試合
3/5
両チームとも得点を挙げた
2/5

両チームの対戦成績

対戦成績

リヴァプールドローフラム
2
2
1
プレミアリーグ
リヴァプール badge
リヴァプール
LIV
2
フラム badge
フラム
FUL
0
終了
プレミアリーグ
フラム badge
フラム
FUL
2
リヴァプール badge
リヴァプール
LIV
2
終了
プレミアリーグ
フラム badge
フラム
FUL
3
リヴァプール badge
リヴァプール
LIV
2
終了
プレミアリーグ
リヴァプール badge
リヴァプール
LIV
2
フラム badge
フラム
FUL
2
終了
プレミアリーグ
フラム badge
フラム
FUL
1
リヴァプール badge
リヴァプール
LIV
3
終了
11得点8
2.5 得点以上の試合4/5
両チームとも得点を挙げた4/5

順位表

#PFA+/-勝点直近成績
1
マンチェスター・シティマンチェスター・シティMCI
330072+59
2
アーセナルアーセナルARS
330061+59
3
ハル・シティハル・シティHUL
321030+37
4
チェルシーチェルシーCHE
320187+16
5
ブレントフォードブレントフォードBRE
312052+35
6
リヴァプールリヴァプールLIV
312064+25
7
ニューカッスルニューカッスルNEW
312064+25
8
エヴァートンエヴァートンEVE
312053+25
9
リーズリーズLEE
312032+15
10
ブライトンブライトンBHA
311185+34
11
マンチェスター・ユナイテッドマンチェスター・ユナイテッドMUN
311176+14
12
サンダーランドサンダーランドSUN
31113304
13
クリスタル・パレスクリスタル・パレスCRY
310248-43
14
イプスウィッチ・タウンイプスウィッチ・タウンIPS
310248-43
15
ボーンマスボーンマスBOU
302145-12
16
ノッティンガム・フォレストノッティンガム・フォレストNFO
302123-12
17
アストン・ヴィラアストン・ヴィラAVL
301205-51
18
トッテナムトッテナムTOT
301205-51
19
フラムフラムFUL
300347-30
20
コヴェントリー・シティコヴェントリー・シティCOV
300305-50
チャンピオンズリーグ
UEFAヨーロッパリーグ
降格


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