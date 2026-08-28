2026-27シーズンのプレミアリーグ第2節が日本時間8月29日(土)に開催。遠藤航が所属するリヴァプールと、ノッティンガム・フォレストが対戦する。
本記事では、リヴァプールvsノッティンガム・フォレストの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送/ネット配信予定、視聴方法を紹介する。
リヴァプール対ノッティンガム・フォレストの試合日程・キックオフ時間
リヴァプールvsノッティンガム・フォレストは、日本時間2026年8月29日(土)にリヴァプールのホーム、アンフィールドで開催される。
- 大会：2026-27プレミアリーグ第2節
- 日時：2026年8月29日(土) 20:30キックオフ／日本時間
- 対戦：リヴァプールvsノッティンガム・フォレスト
- 会場：アンフィールド
※試合開始時間、対戦カードが変更になる可能性あります。最新の配信状況はU-NEXTサイトや大会公式サイトにてご確認ください。
リヴァプール対ノッティンガム・フォレストのテレビ放送・ネット配信予定
リヴァプール対ノッティンガム・フォレストのU-NEXT視聴方法U-NEXT
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※本ページの情報は2026年8月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。
リヴァプール対ノッティンガム・フォレストの予想スタメンは？
リヴァプール vs ノッティンガム・フォレスト 予想スタメン
成績
両チームの対戦成績
対戦成績
順位表
|#
|P
|勝
|分
|負
|F
|A
|+/-
|勝点
|直近成績
|1
|1
|1
|0
|0
|4
|0
|+4
|3
勝
|2
|1
|1
|0
|0
|3
|0
|+3
|3
勝
|3
|1
|1
|0
|0
|3
|0
|+3
|3
勝
|4
|1
|1
|0
|0
|2
|0
|+2
|3
勝
|5
|1
|1
|0
|0
|2
|0
|+2
|3
勝
|6
|1
|1
|0
|0
|3
|2
|+1
|3
勝
|7
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|+1
|3
勝
|8
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|+1
|3
勝
|9
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|+1
|3
勝
|10
|1
|0
|1
|0
|2
|2
|0
|1
分
|11
|1
|0
|1
|0
|2
|2
|0
|1
分
|12
|1
|0
|0
|1
|2
|3
|-1
|0
負
|13
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|-1
|0
負
|14
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|-1
|0
負
|15
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
負
|16
|1
|0
|0
|1
|0
|2
|-2
|0
負
|17
|1
|0
|0
|1
|0
|2
|-2
|0
負
|18
|1
|0
|0
|1
|0
|3
|-3
|0
負
|19
|1
|0
|0
|1
|0
|3
|-3
|0
負
|20
|1
|0
|0
|1
|0
|4
|-4
|0
負