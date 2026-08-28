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Yuta Tokuma

【8月29日】リヴァプールvsノッティンガム・フォレストのテレビ放送/ネット配信予定｜プレミアリーグ第2節

リヴァプール 対 ノッティンガム・フォレスト
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2026-27プレミアリーグ第2節、リヴァプール対ノッティンガム・フォレストのテレビ放送/ネット配信予定・試合日程・キックオフ時間を紹介。


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2026-27シーズンのプレミアリーグ第2節が日本時間8月29日(土)に開催。遠藤航が所属するリヴァプールと、ノッティンガム・フォレストが対戦する。

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本記事では、リヴァプールvsノッティンガム・フォレストの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送/ネット配信予定、視聴方法を紹介する。

リヴァプール対ノッティンガム・フォレストの試合日程・キックオフ時間

リヴァプールvsノッティンガム・フォレストは、日本時間2026年8月29日(土)にリヴァプールのホーム、アンフィールドで開催される。

  • 大会：2026-27プレミアリーグ第2節
  • 日時：2026年8月29日(土) 20:30キックオフ／日本時間
  • 対戦：リヴァプールvsノッティンガム・フォレスト
  • 会場：アンフィールド

※試合開始時間、対戦カードが変更になる可能性あります。最新の配信状況はU-NEXTサイトや大会公式サイトにてご確認ください。

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リヴァプール対ノッティンガム・フォレストのテレビ放送・ネット配信予定



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※本ページの情報は2026年8月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。

リヴァプール対ノッティンガム・フォレストの予想スタメンは？

リヴァプール vs ノッティンガム・フォレスト 予想スタメン

4-2-3-1
リヴァプール crest
リヴァプール
LIV
フォーメーション
ノッティンガム・フォレスト crest
ノッティンガム・フォレスト
NFO
3-4-2-1
1アリソン・ベッカー5ジェレミー・ジャケ30ジェレミー・フリンポン6ミロシュ・ケルケズ4フィルジル・ファン・ダイク8ドミニク・ソボスライ73リオ・エングモア38ライアン・フラーフェンベルフ7フロリアン・ヴィルツ18コーディ・ガクポ9アレクサンデル・イサク26マッツ・セルス5ムリージョ31ニコラ・ミレンコビッチ23ジャイール・クーニャ10モーガン・ギブス＝ホワイト3ネコ・ウィリアムズ6イブラヒム・サンガレ24ジェームズ・マカティー14ダン・エンドイェ34オラ・アイナ11イゴール・ジェズス
ノッティンガム・フォレスト crest
ノッティンガム・フォレスト
NFO
4-2-3-1
リヴァプール

先発メンバー

ノッティンガム・フォレスト

マネージャー

  • アンドニ・イラオラ
  • オリヴァー・グラスナー

成績

LIV

LIV - 直近成績

LEE
2-4
ASM
2-3
COM
2-0
COM
0-0
NEW
2-2
得点（失点）
8/9
2.5ゴール以上の試合
3/5
両チームとも得点を挙げた
3/5
NFO

NFO - 直近成績

BAR
0-1
B04
2-1
B29
2-0
LEE
0-1
LEE
0-2
得点（失点）
4/5
2.5ゴール以上の試合
1/5
両チームとも得点を挙げた
1/5

両チームの対戦成績

対戦成績

リヴァプールドローノッティンガム・フォレスト
2
1
2
プレミアリーグ
ノッティンガム・フォレスト badge
ノッティンガム・フォレスト
NFO
0
リヴァプール badge
リヴァプール
LIV
1
終了
プレミアリーグ
リヴァプール badge
リヴァプール
LIV
0
ノッティンガム・フォレスト badge
ノッティンガム・フォレスト
NFO
3
終了
プレミアリーグ
ノッティンガム・フォレスト badge
ノッティンガム・フォレスト
NFO
1
リヴァプール badge
リヴァプール
LIV
1
終了
プレミアリーグ
リヴァプール badge
リヴァプール
LIV
0
ノッティンガム・フォレスト badge
ノッティンガム・フォレスト
NFO
1
終了
プレミアリーグ
ノッティンガム・フォレスト badge
ノッティンガム・フォレスト
NFO
0
リヴァプール badge
リヴァプール
LIV
1
終了
3得点5
2.5 得点以上の試合1/5
両チームとも得点を挙げた1/5

順位表

#PFA+/-勝点直近成績
1
ブライトンブライトンBHA
110040+43
2
アーセナルアーセナルARS
110030+33
3
ブレントフォードブレントフォードBRE
110030+33
4
エヴァートンエヴァートンEVE
110020+23
5
ハル・シティハル・シティHUL
110020+23
6
チェルシーチェルシーCHE
110032+13
7
イプスウィッチ・タウンイプスウィッチ・タウンIPS
110021+13
8
マンチェスター・シティマンチェスター・シティMCI
110021+13
9
リーズリーズLEE
110010+13
10
リヴァプールリヴァプールLIV
10102201
11
ニューカッスルニューカッスルNEW
10102201
12
フラムフラムFUL
100123-10
13
ボーンマスボーンマスBOU
100112-10
14
サンダーランドサンダーランドSUN
100112-10
15
ノッティンガム・フォレストノッティンガム・フォレストNFO
100101-10
16
クリスタル・パレスクリスタル・パレスCRY
100102-20
17
マンチェスター・ユナイテッドマンチェスター・ユナイテッドMUN
100102-20
18
コヴェントリー・シティコヴェントリー・シティCOV
100103-30
19
トッテナムトッテナムTOT
100103-30
20
アストン・ヴィラアストン・ヴィラAVL
100104-40
チャンピオンズリーグ
UEFAヨーロッパリーグ
降格


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