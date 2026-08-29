あなたは24歳以上ですか？

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

賭け事に関するコンテンツを閲覧するには、年齢要件を満たしていません。トップページへリダイレクトされます。

alt
Goal.com
ライブ
Bradley Barcola Liverpool crestGetty/GOAL
Ryo Mika

リヴァプール、ついにバルコラ獲得でPSGと合意報道！移籍金総額266億円、5年契約締結へ

移籍情報
リヴァプール
プレミアリーグ
パリ・サンジェルマン
リーグ・アン
ブラッドリー・バルコラ

【欧州・海外サッカー ニュース＆移籍情報】リヴァプールは、フランス代表FWブラッドリー・バルコラの移籍でパリ・サンジェルマン（PSG）と合意に達したようだ。

リヴァプールは、フランス代表FWブラッドリー・バルコラの移籍でパリ・サンジェルマン（PSG）と合意に達したようだ。


今季からアンドニ・イラオラ新監督の下で戦うリヴァプール。今夏の移籍市場ではアタッカーの補強に動いていることが何度も伝えられており、バルコラをトップターゲットとしてPSGと交渉を行っていることが報じられてきた。両クラブの評価額に差があることで交渉が難航していることも指摘されてきたが、ついにクラブ間合意に達したようだ。


『The Athletic』によると、リヴァプールとPSGは移籍金1億600万ポンド、ボーナス1700万ポンドの総額1億2300万ポンド（約266億円）で合意した模様。バルコラは今後24時間以内にメディカルチェックを行い、リヴァプールと5年契約を結ぶと伝えられている。


同メディアは、バルコラがリヴァプール移籍を熱望するなかで交渉が停滞していたものの、25日に行われた会議で大きな進展があったと指摘。リヴァプールからはリチャード・ヒューズSDにビリー・ホーガンCEO、マイク・ゴードン氏（フェンウェイ・スポーツ・グループ社長）が出席し、PSGからはナセル・アル・ケライフィ会長が参加。この会議で移籍に関する詳細を明確にしたことで、交渉成立に至ったようだ。

広告

この物語を楽しんでいただけましたか？

GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。

GOALをGoogleでフォロー