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Aoi Fujimiya

【リーグ・アン】｜26-27シーズンの試合日程・キックオフ時間・テレビ放送/ネット配信予定

リーグ・アン
パリ・サンジェルマン
マルセイユ
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【南野 拓実・瀬古 歩夢ら出場予定】リーグ・アンの2026-27シーズン試合日程、キックオフ時間、対戦カードを紹介。試合のテレビ放送・ネット配信は？

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2026-27シーズンのリーグ・アンでは、南野 拓実、瀬古 歩夢、中村 草太、水多 海斗がプレイする。

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本記事では、2026-27シーズンのリーグ・アンの最新試合日程やテレビ放送・ネット配信予定を紹介する。

リーグ・アンの最新試合日程・放送/配信予定

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リール 対 パリ・サンジェルマン
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ストラスブール 対 ランス
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ブレスト 対 トゥールーズ
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ロリアン 対 トロワ
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リヨン 対 ル・アーヴル
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オセール 対 アンジェ
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パリFC 対 ニース
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スタッド・レンヌ 対 ル・マン
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モナコ 対 マルセイユ
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トゥールーズ 対 リール
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リヨン 対 オセール
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パリ・サンジェルマン 対 モナコ
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ランス 対 ロリアン
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ル・アーヴル 対 ブレスト
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ニース 対 ル・マン
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トロワ 対 ストラスブール
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アンジェ 対 スタッド・レンヌ
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マルセイユ 対 パリFC
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※対戦カード・試合日程は変更となる場合があります。最新情報は大会およびDAZN公式サイトよりご確認ください。

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通常のDAZNプランに加入している場合でも切り替えが可能なので、以下の公式サイトからチェックしてみよう。

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シーズンを通してリーグアンを視聴したい場合、年間プランでの加入がおすすめだ。

サッカーを視聴する場合の『DAZN』の料金プランは主に3つあり、「月額プラン」が月額4,200円(税込)で年間合計50,400円、「年間プラン(一括払い)」が年額32,000円(税込)で月額換算が実質約2,667円(※年間の途中解約不可)、「年間プラン(月々払い)」が月々3,200円(税込)で総額38,400円(※年間の途中解約不可)。キャンペーンなどが実施された場合は変動する可能性があるものの、年間の合計額は「年間プラン(一括払い)」が最安値となる。

また、『DAZN』ではリーグアン以外にもラ・リーガやセリエAなどの海外サッカー、国内のJリーグなどが視聴可能だ。

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