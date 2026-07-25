日本時間2026年7月26日(日)に行われるクラブ親善試合で、田中碧が所属するリーズ・ユナイテッドとレクサムAFCが対戦する。
本記事では、リーズ・ユナイテッドvsレクサムAFCの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。
リーズvsレクサム｜試合日程・キックオフ時間
リーズ・ユナイテッドvsレクサムAFCは、日本時間7月26日(日)にアメリカ・フロリダ州タンパにある、レイモンド・ジェームス・スタジアムで開催される。
- 大会：クラブ親善試合
- 日時：2026年7月26日(日) 8:30キックオフ／日本時間
- 対戦：リーズ・ユナイテッド vs レクサムAFC
- 会場：レイモンド・ジェームス・スタジアム(アメリカ・フロリダ州)
リーズvsレクサム｜放送・配信予定
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※放送局・スケジュールは変更の可能性あり
リーズvsレクサムのおすすめ視聴方法
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