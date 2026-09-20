リーズvsクリスタル・パレスはいつ？何時から？テレビ放送・試合日程

2026-27シーズンのプレミアリーグ第5節で、リーズとクリスタル・パレスが対戦する。田中碧、鎌田大地と冨安健洋の日本人対決が実現するか注目の一戦だ。

本記事では、リーズvsクリスタル・パレスの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送・ネット配信予定、視聴方法について紹介する。

リーズ vs クリスタル・パレスはいつ？何時から？

2026-27シーズンのプレミアリーグ第5節リーズvsクリスタル・パレスは、2026年9月20日(土)にリーズの本拠地エランド・ロードで開催される。

キックオフは現地時間20日16:00、日本時間では22:00を予定。リーズで好調の田中碧、パレスの主力選手である鎌田大地は先発が濃厚だ。冨安健洋は試合途中から貴重なオプションとなりそうだ。

項目 内容 対戦カード リーズvsクリスタル・パレス 大会 プレミアリーグ第5節 日程 2026年9月20日(日) 日本時間 22:00キックオフ 現地時間 16:00キックオフ 会場 エランド・ロード 日本人所属選手 田中碧(リーズ)、鎌田大地(クリスタル・パレス)、冨安健洋(クリスタル・パレス)





リーズvsクリスタル・パレスの中継予定は？

2026-27シーズンのプレミアリーグ第5節、リーズvsクリスタル・パレスは、動画配信サービス『U-NEXT』の「U-NEXTサッカーパック」で独占ライブ配信される。

試合は日本時間2026年9月20日(日)22:00にキックオフ予定。U-NEXTサッカーパックではライブ中継に加え、試合終了後の見逃し配信やハイライトも視聴できる。

なお、DAZN、ABEMA、SPOTV NOWなど、その他の主要動画配信サービスではライブ配信されない。また、地上波・BSでの生中継も予定されていない。

放送・配信サービス 中継予定 日時 U-NEXT「サッカーパック」 ○ 独占ライブ配信 2026/9/20(日) 22:00～ DAZN × － ABEMA × － SPOTV NOW × － 地上波 × －

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※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。