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プレミアリーグ
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リーズvsクリスタル・パレスはU-NEXTで独占配信！31日間無料体験特典でお得に加入
Yuta Tokuma
協力：

【9月20日】リーズvsクリスタル・パレスのテレビ放送/ネット配信予定｜プレミアリーグ第5節

プレミアリーグ
リーズ 対 クリスタル・パレス
リーズ
クリスタル・パレス
鎌田大地
冨安健洋
田中碧

【田中碧／鎌田大地・冨安健洋所属】2026-27プレミアリーグ第5節、リーズ・ユナイテッド対クリスタル・パレスのテレビ放送/ネット配信予定・試合日程・キックオフ時間を紹介。

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2026-27シーズンのプレミアリーグ第5節が日本時間9月20日(日)に開催。田中碧が所属するリーズ・ユナイテッドと、鎌田大地・冨安健洋が所属するクリスタル・パレスが対戦する。

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本記事では、リーズ・ユナイテッドvsクリスタル・パレスの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送/ネット配信予定、視聴方法を紹介する。

リーズvsクリスタル・パレスの試合日程・キックオフ時間

リーズ・ユナイテッドvsクリスタル・パレスは、日本時間2026年9月20日(日)にリーズのホーム、エランド・ロードで開催される。

  • 大会：2026-27プレミアリーグ第5節
  • 日時：2026年9月20日(日)22:00キックオフ／日本時間
  • 対戦：リーズ・ユナイテッド vs クリスタル・パレス
  • 会場：エランド・ロード

※試合開始時間、対戦カードが変更になる可能性あります。最新の配信状況はU-NEXTサイトや大会公式サイトにてご確認ください。

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リーズvsクリスタル・パレスのテレビ放送・ネット配信予定



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リーズvsクリスタル・パレスのU-NEXT視聴方法

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なお、「U-NEXTサッカーパック」ではプレミアリーグ以外にもエールディビジを独占でライブ配信。ラ・リーガやFAカップ、コパ・デル・レイ、DFBポカールなども対象となっており、850試合以上の生配信を楽しむことができる。

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※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。

リーズvsクリスタル・パレスの予想スタメンは？

リーズ vs クリスタル・パレス 予想スタメン

3-5-2
リーズ crest
リーズ
LEE
フォーメーション
クリスタル・パレス crest
クリスタル・パレス
CRY
3-4-2-1
ジェームズ・トラフォードジェームズ・トラフォードジェームス・ジャスティンジェームス・ジャスティンタリク・ムハレモビッチタリク・ムハレモビッチニコ・エルヴェディニコ・エルヴェディアントン・シュタッハアントン・シュタッハジェイデン・ボーグルジェイデン・ボーグルイーサン・アンパドゥイーサン・アンパドゥガブリエル・グドムンドソンガブリエル・グドムンドソン田中碧田中碧ノア・オカフォーノア・オカフォードミニク・カルバート＝ルーウィンドミニク・カルバート＝ルーウィンワルテル・ベニテスワルテル・ベニテス冨安健洋冨安健洋クリス・リチャーズクリス・リチャーズオネスト・アハノールオネスト・アハノールジェレミ・ピノジェレミ・ピノタイリック・ミッチェルタイリック・ミッチェルクインテン・ティンバークインテン・ティンバー鎌田大地鎌田大地アダム・ウォートンアダム・ウォートンteam-logoアナン・カライリヨルゲン・ストランド・ラーセンヨルゲン・ストランド・ラーセン
クリスタル・パレス crest
クリスタル・パレス
CRY
3-5-2
リーズ

先発メンバー

クリスタル・パレス

マネージャー

  • ダニエル・ファルケ
  • ピエール・セージ

成績

LEE

LEE - 直近成績

NFO
0-2
BRE
1-1
BHA
1-1
CHE
6-3
NEW
4-1
得点（失点）
11/9
2.5ゴール以上の試合
2/5
両チームとも得点を挙げた
4/5
CRY

CRY - 直近成績

MCI
1-4
FUL
2-3
MID
3-0
IPS
2-3
LCH
4-0
得点（失点）
13/9
2.5ゴール以上の試合
5/5
両チームとも得点を挙げた
3/5

両チームの対戦成績

対戦成績

リーズドロークリスタル・パレス
1
2
2
プレミアリーグ
クリスタル・パレス badge
クリスタル・パレス
CRY
0
リーズ badge
リーズ
LEE
0
終了
プレミアリーグ
リーズ badge
リーズ
LEE
4
クリスタル・パレス badge
クリスタル・パレス
CRY
1
終了
プレミアリーグ
リーズ badge
リーズ
LEE
1
クリスタル・パレス badge
クリスタル・パレス
CRY
5
終了
プレミアリーグ
クリスタル・パレス badge
クリスタル・パレス
CRY
2
リーズ badge
リーズ
LEE
1
終了
クラブ 親善試合
クリスタル・パレス badge
クリスタル・パレス
CRY
1
リーズ badge
リーズ
LEE
1
終了
7得点9
2.5 得点以上の試合3/5
両チームとも得点を挙げた4/5

順位表

#PFA+/-勝点直近成績
1
アーセナルアーセナルARS
440081+712
2
マンチェスター・シティマンチェスター・シティMCI
440082+612
3
ブレントフォードブレントフォードBRE
5230104+69
4
リーズリーズLEE
422073+48
5
ハル・シティハル・シティHUL
422052+38
6
ブライトンブライトンBHA
4211135+87
7
チェルシーチェルシーCHE
52121012-27
8
リヴァプールリヴァプールLIV
413064+26
9
エヴァートンエヴァートンEVE
413053+26
10
イプスウィッチ・タウンイプスウィッチ・タウンIPS
4202710-36
11
ノッティンガム・フォレストノッティンガム・フォレストNFO
41214405
12
ニューカッスルニューカッスルNEW
412178-15
13
マンチェスター・ユナイテッドマンチェスター・ユナイテッドMUN
41127704
14
サンダーランドサンダーランドSUN
411235-24
15
ボーンマスボーンマスBOU
403167-13
16
クリスタル・パレスクリスタル・パレスCRY
4103611-53
17
トッテナムトッテナムTOT
402205-52
18
フラムフラムFUL
401347-31
19
アストン・ヴィラアストン・ヴィラAVL
401317-61
20
コヴェントリー・シティコヴェントリー・シティCOV
4004010-100
チャンピオンズリーグ
UEFAヨーロッパリーグ
降格


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