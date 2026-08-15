2026-27シーズンのラ・リーガが、2026年8月16日(土)～2027年5月31日(日)まで行われる。
本記事では、ラ・リーガ最新節の試合日程やテレビ放送・ネット配信予定を紹介する。
ラ・リーガ最新節の試合日程・テレビ放送/ネット配信予定
ラ・リーガでは、久保建英がレアル・ソシエダ、佐藤龍之介がバレンシアに所属。両日本人選手所属チームを含む全クラブの最新節日程およびテレビ放送・ネット配信予定は以下の通り。
|節
|キックオフ日時
|対戦カード
|放送・配信
|第1節
|8/16(日)
2:30
|アラベス vs ヘタフェ
|・DAZN
・U-NEXT
|第1節
|8/16(日)
4:30
|セビージャ vs ラージョ
|・DAZN
・U-NEXT
|第1節
|8/17(月)
0:00
|ラシンサンタンデール vs ビジャレアル
|・DAZN
・U-NEXT
|第1節
|8/17(月)
2:00
|エスパニョール vs レバンテ
|・DAZN
・U-NEXT
|第1節
|8/17(月)
4:30
|セルタ vs オサスナ
|・DAZN
・U-NEXT
|第1節
|8/18(火)
4:00
|ラ・コルーニャ vs エルチェ
|・DAZN
・U-NEXT
|第1節
|8/20(木)
4:00
|A・マドリード vs マラガ
|・DAZN
・U-NEXT
|第1節
|8/26(水)
4:00
|バレンシア vs ベティス
|・DAZN
・U-NEXT
|第1節
|8/27(木)
4:00
|レアル・マドリード vs R・ソシエダ
|・DAZN
・U-NEXT
|第1節
|8/28(金)
4:00
|バルセロナ vs ビルバオ
|・DAZN
・U-NEXT
※対戦カード・試合日程は変更となる場合があります。最新情報は大会およびU-NEXT、DAZN公式サイトよりご確認ください。
ラ・リーガの中継予定
2026-27シーズンのラ・リーガは、引き続きネット『DAZN』と『U-NEXT』が全試合ライブ＆見逃し配信。『U-NEXT』は「サッカーパック」プランでのみ視聴可能だ。一方、地上波・衛星放送によるテレビ放送は予定されていない。
各プラットフォームの月額料金や配信コンテンツは以下の通り。
|プラン
|月額料金(税込)
|ラ・リーガ配信
|他の主なコンテンツ
|DMM×DAZNホーダイ
|3,480円
|全試合
|DMMプレミアム
DAZN Standard
|DAZN Standard
|4,200円
|全試合
|ブンデスリーガ
セリエA
リーグ・アン
明治安田Jリーグ
ACLエリートなどAFC主催大会
|U-NEXTサッカーパック
|2,600円
[月額プランの31日間無料トライアルでお得！]
|全試合
|プレミアリーグ
FAカップ
コパ・デル・レイ
スーペルコパ・デ・エスパーニャ
エールディヴィジ
ラ・リーガのおすすめ視聴方法
【U-NEXTサッカーパック】をお得に視聴する方法は？
U-NEXT
「U-NEXTサッカーパック」では、ラ・リーガ中継の他にプレミアリーグとエールディビジを独占でライブ配信。さらに、FAカップ、コパ・デル・レイ、DFBポカールなども対象となっており、850試合以上の生配信を楽しむことができる。
U-NEXT公式サイトのサッカーパック特設ページ（こちらのページ）から、U-NEXTの「無料トライアル」に登録すると、通常600ポイント付与のところ1,200ポイントをプレゼント！
このポイントをサッカーパックに充当することで、「サッカーパック（2,600円）」＋U-NEXT「月額プラン（無料トライアル）」が初月実質1,400円で楽しめるのでおすすめだ。
U-NEXTサッカーパックの視聴登録手順
U-NEXT
- 「U-NEXTサッカーパック特設ページ」へアクセス
- 「サッカーパックを始める」をタップ
- 「お得なセットで登録（初月1,400円）」をタップ
- 必要情報を入力して登録完了！
※サッカーパック単体での申込みの場合は初月から2,600円が発生するので注意が必要だ。
※決済方法がGooglePlay、Amazonアカウント課金の場合、U-NEXTサッカーパックの月額料金は税込3,000円。
【DMM×DAZNホーダイ】DAZNがお得に視聴可能
DMM
DAZNをお得に視聴するなら「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」の2つがセットとなった『DMM×DAZNホーダイ』がおすすめだ。
「DAZN Standard」と、映画やアニメ、ドラマが見放題の「DMMプレミアム」を別々に加入した場合は非キャンペーン時で合計4,750円(税込)となるが、DMM×DAZNホーダイなら3,480円(税込)で利用可能となる。
通常のDAZNプランに加入している場合でも切り替えが可能なので、以下の公式サイトからチェックしてみよう。
※一部決済方法・プランはDAZNからの切り替え不可
【DAZN Standard】シーズン加入ならDAZN年間プランがおすすめ！
DAZN
シーズンを通してラ・リーガを視聴したい場合、年間プランでの加入がおすすめだ。
サッカーを視聴する場合の『DAZN』の料金プランは主に3つあり、「月額プラン」が月額4,200円(税込)で年間合計50,400円、「年間プラン(一括払い)」が年額32,000円(税込)で月額換算が実質約2,667円(※年間の途中解約不可)、「年間プラン(月々払い)」が月々3,200円(税込)で総額38,400円(※年間の途中解約不可)。キャンペーンなどが実施された場合は変動する可能性があるものの、年間の合計額は「年間プラン(一括払い)」が最安値となる。
また、『DAZN』ではラ・リーガ以外にもブンデスリーガやセリエAなどの海外サッカー、国内のJリーグなどが視聴可能だ。
※本ページの情報は2026年8月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。