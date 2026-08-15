2026-27シーズンのラ・リーガが、2026年8月16日(土)～2027年5月31日(日)まで行われる。

本記事では、ラ・リーガ最新節の試合日程やテレビ放送・ネット配信予定を紹介する。

ラ・リーガ最新節の試合日程・テレビ放送/ネット配信予定

ラ・リーガでは、久保建英がレアル・ソシエダ、佐藤龍之介がバレンシアに所属。両日本人選手所属チームを含む全クラブの最新節日程およびテレビ放送・ネット配信予定は以下の通り。

節 キックオフ日時 対戦カード 放送・配信 第1節 8/16(日)

2:30 アラベス vs ヘタフェ ・DAZN

・U-NEXT 第1節 8/16(日)

4:30 セビージャ vs ラージョ ・DAZN

・U-NEXT 第1節 8/17(月)

0:00 ラシンサンタンデール vs ビジャレアル ・DAZN

・U-NEXT 第1節 8/17(月)

2:00 エスパニョール vs レバンテ ・DAZN

・U-NEXT 第1節 8/17(月)

4:30 セルタ vs オサスナ ・DAZN

・U-NEXT 第1節 8/18(火)

4:00 ラ・コルーニャ vs エルチェ ・DAZN

・U-NEXT 第1節 8/20(木)

4:00 A・マドリード vs マラガ ・DAZN

・U-NEXT 第1節 8/26(水)

4:00 バレンシア vs ベティス ・DAZN

・U-NEXT 第1節 8/27(木)

4:00 レアル・マドリード vs R・ソシエダ ・DAZN

・U-NEXT 第1節 8/28(金)

4:00 バルセロナ vs ビルバオ ・DAZN

・U-NEXT

※対戦カード・試合日程は変更となる場合があります。最新情報は大会およびU-NEXT、DAZN公式サイトよりご確認ください。

ラ・リーガの中継予定

2026-27シーズンのラ・リーガは、引き続きネット『DAZN』と『U-NEXT』が全試合ライブ＆見逃し配信。『U-NEXT』は「サッカーパック」プランでのみ視聴可能だ。一方、地上波・衛星放送によるテレビ放送は予定されていない。

各プラットフォームの月額料金や配信コンテンツは以下の通り。

プラン 月額料金(税込) ラ・リーガ配信 他の主なコンテンツ DMM×DAZNホーダイ 3,480円 全試合 DMMプレミアム

DAZN Standard DAZN Standard 4,200円 全試合 ブンデスリーガ

セリエA

リーグ・アン

明治安田Jリーグ

ACLエリートなどAFC主催大会 U-NEXTサッカーパック 2,600円

[月額プランの31日間無料トライアルでお得！] 全試合 プレミアリーグ

FAカップ

コパ・デル・レイ

スーペルコパ・デ・エスパーニャ

エールディヴィジ

ラ・リーガのおすすめ視聴方法

【U-NEXTサッカーパック】をお得に視聴する方法は？

U-NEXT

「U-NEXTサッカーパック」では、ラ・リーガ中継の他にプレミアリーグとエールディビジを独占でライブ配信。さらに、FAカップ、コパ・デル・レイ、DFBポカールなども対象となっており、850試合以上の生配信を楽しむことができる。

U-NEXT公式サイトのサッカーパック特設ページ（こちらのページ）から、U-NEXTの「無料トライアル」に登録すると、通常600ポイント付与のところ1,200ポイントをプレゼント！

このポイントをサッカーパックに充当することで、「サッカーパック（2,600円）」＋U-NEXT「月額プラン（無料トライアル）」が初月実質1,400円で楽しめるのでおすすめだ。

U-NEXTサッカーパックの視聴登録手順

U-NEXT

※サッカーパック単体での申込みの場合は初月から2,600円が発生するので注意が必要だ。

※決済方法がGooglePlay、Amazonアカウント課金の場合、U-NEXTサッカーパックの月額料金は税込3,000円。

【DMM×DAZNホーダイ】DAZNがお得に視聴可能

DMM

DAZNをお得に視聴するなら「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」の2つがセットとなった『DMM×DAZNホーダイ』がおすすめだ。

「DAZN Standard」と、映画やアニメ、ドラマが見放題の「DMMプレミアム」を別々に加入した場合は非キャンペーン時で合計4,750円(税込)となるが、DMM×DAZNホーダイなら3,480円(税込)で利用可能となる。

通常のDAZNプランに加入している場合でも切り替えが可能なので、以下の公式サイトからチェックしてみよう。

▶DMM×DAZNホーダイ登録はこちらから

※一部決済方法・プランはDAZNからの切り替え不可

【DAZN Standard】シーズン加入ならDAZN年間プランがおすすめ！

DAZN

シーズンを通してラ・リーガを視聴したい場合、年間プランでの加入がおすすめだ。

サッカーを視聴する場合の『DAZN』の料金プランは主に3つあり、「月額プラン」が月額4,200円(税込)で年間合計50,400円、「年間プラン(一括払い)」が年額32,000円(税込)で月額換算が実質約2,667円(※年間の途中解約不可)、「年間プラン(月々払い)」が月々3,200円(税込)で総額38,400円(※年間の途中解約不可)。キャンペーンなどが実施された場合は変動する可能性があるものの、年間の合計額は「年間プラン(一括払い)」が最安値となる。

また、『DAZN』ではラ・リーガ以外にもブンデスリーガやセリエAなどの海外サッカー、国内のJリーグなどが視聴可能だ。

※本ページの情報は2026年8月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。