ラ・リーガ2026-27のテレビ放送・ネット配信予定は？U-NEXT・DAZNの料金プラン・視聴方法まとめ

2026-27シーズンのラ・リーガは、レアル・マドリード、バルセロナ、アトレティコ・マドリードなど欧州屈指の強豪クラブがしのぎを削る注目リーグだ。

本記事では、2026-27シーズンのラ・リーガの放送・配信予定、U-NEXT・DAZNの料金、視聴方法を紹介する。

【2026-27】ラ・リーガの放送・配信予定は？

2026-27シーズンのラ・リーガは、日本国内では『DAZN』と『U-NEXT』による共同独占ライブ配信となる予定だ。両サービスは2023-24シーズンから2027-28シーズンまでの5年契約を結んでおり、2026-27シーズンはその4年目にあたる。なお、DAZNで配信される試合は『DMM×DAZNホーダイ』でも視聴可能だ。

配信対象はラ・リーガ全380試合で、レアル・マドリード、バルセロナ、アトレティコ・マドリードなどの注目カードも、DAZNまたはU-NEXTでライブ視聴できる見込みだ。毎節の試合を追いたい場合は、両サービスの料金や視聴環境を比較して選ぶことになる。

一方、地上波、BS、CSでのテレビ放送予定はない。WOWOW、NHK BS、スカパー！などでの中継も予定されていないため、2026-27シーズンのラ・リーガを視聴するには、DAZNまたはU-NEXTでのネット配信が基本となる。

サービス 放送・配信予定 U-NEXT ラ・リーガ全380試合をライブ配信予定 DAZN

DMM×DAZNホーダイ ラ・リーガ全380試合をライブ配信予定 地上波 放送予定なし BS 放送予定なし CS 放送予定なし

U-NEXT・DAZNの料金は？

ラ・リーガ2026-27シーズンを視聴できる主なサービスは、『DAZN』と『U-NEXTサッカーパック』だ。どちらもラ・リーガ1部をライブ配信予定だが、料金や視聴できるコンテンツには違いがある。

U-NEXTサッカーパックは月額2,600円(税込)で、ラ・リーガ1部に加えてプレミアリーグ、コパ・デル・レイ、スーペルコパ・デ・エスパーニャなども視聴できる。U-NEXTの月額プランに加入している場合は、毎月付与されるポイントをサッカーパックの支払いに充当できる点も特徴だ。

DAZN Standardの月間プランは月額4,200円(税込)。ラ・リーガ1部だけでなく、ラ・リーガ2部、Jリーグ、セリエA、ブンデスリーガ、プロ野球、F1など幅広いスポーツを楽しめる。DAZNをより安く利用したい場合は、『DMM×DAZNホーダイ』も選択肢となる。

サービス 月額料金 主な配信内容 特徴 U-NEXTサッカーパック 月額2,600円(税込)

※Webサイト申し込みの場合 ラ・リーガ1部、プレミアリーグ、コパ・デル・レイ、スーペルコパ・デ・エスパーニャなど 欧州サッカーを中心に視聴可能。U-NEXT月額プランのポイントを支払いに充当できる DAZN 月額4,200円(税込)

※DAZN Standard月間プラン ラ・リーガ1部、ラ・リーガ2部、Jリーグ、セリエA、ブンデスリーガ、野球、F1など サッカーに加えて、野球やモータースポーツなど複数競技をまとめて楽しめる DMM×DAZNホーダイ 月額3,480円(税込) DAZN配信コンテンツ、DMMプレミアム対象コンテンツ DAZN単体の月間プランより料金を抑えて利用できるセットプラン

ラ・リーガ2026-27のおすすめ視聴方法

【U-NEXT】ラ・リーガ、プレミアリーグが全試合で視聴可能！

U-NEXT

「U-NEXTサッカーパック」では、プレミアリーグとエールディビジを独占でライブ配信。さらに、ラ・リーガやFAカップ、コパ・デル・レイ、DFBポカールなども対象となっており、850試合以上の生配信を楽しむことができる。

U-NEXT公式サイトのサッカーパック特設ページ（こちらのページ）から、U-NEXTの「無料トライアル」に登録すると、通常600ポイント付与のところ1,200ポイントをプレゼント！

このポイントをサッカーパックに充当することで、「サッカーパック（2,600円）」＋U-NEXT「月額プラン（無料トライアル）」が初月実質1,400円で楽しめるのでおすすめだ。

U-NEXTサッカーパックの視聴登録手順

※サッカーパック単体での申込みの場合は初月から2,600円が発生するので注意が必要だ。

※決済方法がGooglePlay、Amazonアカウント課金の場合、U-NEXTサッカーパックの月額料金は税込3,000円。

【DMM×DAZNホーダイ】DAZN月額プラン最安値！ポイント還元でさらにお得

DMM

DAZNをお得に視聴するなら「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」の2つがセットとなった『DMM×DAZNホーダイ』がおすすめだ。

「DAZN Standard」と、映画やアニメ、ドラマが見放題の「DMMプレミアム」を別々に加入した場合は非キャンペーン時で合計4,750円(税込)となるが、DMM×DAZNホーダイなら3,480円(税込)で利用可能となる。

通常のDAZNプランに加入している場合でも切り替えが可能なので、以下の公式サイトからチェックしてみよう。

※一部決済方法・プランはDAZNからの切り替え不可

【DAZN】年間プランがお得

DAZN

『DAZN』では、2026-27シーズンのラ・リーガをライブ配信する。レアル・マドリードやバルセロナ、アトレティコ・マドリードなど、欧州屈指のクラブがしのぎを削るスペイン最高峰リーグを視聴可能だ。DAZNであれば年間プランでの加入がお得。シーズンを通して視聴されたい方は年間プランの登録がおすすめだ。

さらに、DAZNでは新シーズンのJリーグをはじめ、サッカー以外のスポーツコンテンツも配信されている。この機会にDAZNへ登録し、国内外の注目スポーツを見放題で楽しもう。

※本ページの情報は2026年8月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。