亀田京之介vsエルナンデスはいつ？試合日程・テレビ中継予定

ボクシングイベント「3150FIGHT 11」で、亀田京之介とセバスチャン・エルナンデスが対戦する。

本記事では、亀田京之介vsエルナンデスについて試合日程、放送/配信予定、視聴方法を紹介する。

亀田京之介vsエルナンデスはいつ？試合日程

ボクシング・フェザー級の亀田京之介vsエルナンデスは、9月23日に開催される「3150FIGHT 11」で実施される。

「3150FIGHT 11」は大阪・住吉区民センターで開催。イベント開始は16:45を予定している。

項目 内容 大会名 3150FIGHT 11 開催日 9月23日(水) 開場 16:00 開始 16:45 会場 大阪・住吉区民センター(大阪府大阪市) 試合数 全4試合

対戦カード

「3150FIGHT 11」では4試合を実施。亀田京之介vsエルナンデスは4試合目に予定されており、19時前後の開始が予想される。

試合 階級 対戦カード 第1試合 ジェムエル・ガラベイ vs 永田雅樹 72.0kg契約 4回戦 第2試合 クリスチャン・レガネ vs 佐野遥渉 バンタム級 8回戦 第3試合 チャーリー・アドトゥーン vs 丸元大五郎 WBCユース・スーパーフェザー級タイトルマッチ 8回戦 第4試合 亀田京之介 vs セバスチャン・エルナンデス フェザー級 10回戦

亀田京之介vsエルナンデスのテレビ放送・ネット配信

亀田京之介vsエルナンデスが行われる「3150FIGHT 11」は、ABEMAで全試合ライブ配信される。

「3150FIGHT 11」は無料配信の対象となっているが、広告なしで視聴できるABEMAプレミアムへの登録がおすすめだ。

配信日時 プラットフォーム 9/23(水)16:30〜21:00 ABEMA

ABEMAプレミアムの登録・解約方法

登録方法

「ABEMAプレミアム」の登録方法は簡単だ。公式サイトから以下の手続きを進めることで視聴が可能となる。

解約方法

登録同様に、ABEMAでは解約もシンプルな操作で可能となっている。

公式サイト 左上のメニューから「アカウント・設定」を選択 「視聴プラン」の「登録/解約する」を選択 解約したいプランを選択し、「登録をキャンセルする」を選択 案内に沿って解約手続きを実行

※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新情報はABEMA公式サイトをご覧ください