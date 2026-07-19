久保建英、子供たちから“息の合う選手”の質問に「誰かの名前を挙げると他の選手に怒られちゃう」

日本代表MF久保建英が日本航空（JAL）の開催した「JAL Special Soccer Lesson 2026」に姿を見せ、子供90人とともに汗を流した。

小学生とコミュニケーションを取り、笑顔も見せながら積極的に指導した久保。1時間以上のトレーニングの後には子供たちの質問に答えた。「外国で一番すごいと思う選手は？」との問いには悩みながら、「やっぱりメッシ選手ですかね」と回答している。

「今もすごいんだけど、みんな若いから知らないかな。久保選手がみんなくらいの時。バルセロナにいたんだけど、その時にすごい上の席からバルセロナの試合を見たのね。メッシ選手だけ光って見えて、まぶしいのね。誰かわからないのに、ボールを持ったらみんな抜いてシュートを決めちゃうから、遠くから見ても誰かわかるんだよね」

また、「日本代表で息が合う選手は？」との質問には「ここで誰かの選手を挙げると他の選手に怒られちゃう。久保選手は結構人気だからさ」と会場を笑わせつつ、FC東京時代にプレーし、現在はフェイエノールト所属のDF渡辺剛を挙げた。

「日本代表で会おうねと言っていた選手と再会できるのはとても嬉しい。みんなもここから誰かが日本代表に入れたら、『あのとき一緒にサッカーやってたね』って言えるように頑張ってほしいなと思います」