韓国ドラマ『ラブ ミー』はどこで見れる？配信視聴方法

韓国ドラマ『ラブ ミー』がU-NEXTで日本初・本国同時で独占見放題配信される。

本記事では、『ラブ ミー』の配信情報や視聴方法を紹介する。

『ラブ ミー』｜概要

「ラブ ミー』は、ごく普通の家族が、様々な形の愛情を通して一歩ずつ前進していく姿を映し出す、心温まるヒューマンラブストーリー。

産婦人科医であるジュンギョンを演じるのは、『浪漫ドクターキムサブ』『なぜオ・スジェなのか』で存在感を示したソ・ヒョンジン。家族に起こった突然の出来事を避け続け、寂しさや孤独を抱えながら、日々を必死に生きる芯の強い女性を表現していく。

『ラブ ミー』｜ネット配信予定

『ラブ ミー』は、2025年12月19日（金）23:20～に配信。U-NEXTで見放題配信される。

『ラブ ミー』のU-NEXT視聴方法

毎週金曜日2話連続配信される予定だ。

U-NEXTで配信される『ラブ ミー』 は『U-NEXT』で生配信する。見放題ライブ配信の対象となるため、31日間無料トライアル中でも視聴可能だ。

U-NEXT見放題プランの31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるのでおすすめだ。

U-NEXT無料トライアル登録方法

※U-NEXT31日間無料トライアルは期間内の解約が可能で、追加費用なし。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)

※本ページの情報は2025年12月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。