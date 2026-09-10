アトレティコで逆風吹くJ・アルバレスにコケが温かなサポート「少し彼を放っておいてあげて。自分の仕事をさせてあげなきゃ」

アトレティコ・マドリーのMFコケがフリアン・アルバレスについて言及した。『ムンド・デポルティーボ』が伝えている。

アトレティコは9日、チャンピオンズリーグ・リーグフェーズ第1節でリヴァプールと対戦。1-2と逆転負けに終わり、コケは「前半は非常に良い内容で、チームは先制点を挙げ、その後も試合の流れを維持することができた。相手に同点に追いつかれ、ハーフタイムを迎えた。後半は相手が少し調子を上げ、2点目を決めた。その後は試合の流れを取り戻すのが難しくなった」と総括した。

また、この試合ではフリアン・アルバレスが今季初先発。今夏にはバルセロナ移籍を希望しながら、クラブが断固拒否したことで残留が決定したアルバレスには、ホームサポーターから大ブーイングが浴びせられるなど逆風が吹く。そんな中、リヴァプール戦では初先発となり、コケはサポートを求めた。

「みんなとても疲れている。とりわけあの子はね。あの子には、自由にプレーさせて、楽しませて、サッカーをするという自分の仕事をさせてあげなきゃいけない。みんなでもう少し彼を放っておいてあげてほしい。だって、この夏はちょっと……うんざりするような夏だったからね。あの子に、持てる力を最大限に発揮させてあげよう」