PSV移籍秒読みの佐野航大、CL予選欠場…NEC指揮官「コウダイは新たなステップを踏む準備ができている。幸運を祈る」

NECのMF佐野航大はPSVに移籍することが決定的となった。オランダ『telegraaf』が報じた。

佐野は2023年からNECでプレーし、公式戦98試合に出場。昨季はチームの快進撃を支え、ホッフェンハイムなど欧州5大リーグのクラブが関心を寄せる。ホッフェンハイムやプレミアリーグのクラブが獲得候補に挙げていることが伝えられていた。

最終的にPSVが1500万ユーロ（約27億2000万円）プラスボーナス最大200万ユーロ（約3億6000万円）で合意に至った模様。4日に行われたCL予選オリンピアコス戦も欠場し、NECのディック・シュロイダー監督は『Ziggo Sport』で佐野についてこう語った。

「今朝、彼から少し話したいというメッセージが届いた。彼と話したが、明らかにプレーしたくないようだった。彼がプレーしたくないなら、プレーしたくないんだ。それは私にははっきりと伝わってきた。彼はプレーする気分ではなかった。睡眠不足だったし、他にもいくつか要因があった」

さらに、0-0に終わった試合後には「選手の幸運を祈っている。スタッフは選手を育成するためにも存在し、クラブもそこから収益を得ることができる。コウダイは新たなステップを踏む準備ができていて、今回の試合はタイミングが悪かっただけだ」と移籍が秒読みであることを認めた。