佐野航大にホッフェンハイムが移籍金27億円オファー…成立すればクラブ史上最高額の放出に

NECのMF佐野航大に破格のオファーが提示されているようだ。オランダ『soccernews』が伝えた。

佐野は2023年からNECでプレーし、公式戦98試合に出場。昨季はチームの快進撃を支え、今夏のステップアップは濃厚とみられている。

ブンデスリーガのホッフェンハイムが1500万ユーロ（約27億7000万円）の正式オファーを提示したと報道。このオファーが成立すれば、NEC史上最高額の放出となる。一方で、NECは2000万ユーロ（約37億円）を要求しており、拒否される可能性は高いとみられている。

その他、佐野にはシュトゥットガルトやPSV（正式オファーは未提出）といったクラブが関心。プレミアリーグの複数のクラブも佐野の動向を注視しているようだ。

なお、NECのディック・シュロイダー監督は「兄（佐野海舟）はすでにブンデスリーガでプレーしているので、私たちはよくそのことについて話す。私はホッフェンハイムで指導していたが、そこの選手は皆、兄にそっくりだ。佐野がステップアップしたいなら、フィジカル面を向上させる必要があることを彼は理解している。もっとパワーを身につけなければならない」と助言している。