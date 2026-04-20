佐野航大、兄・海舟との“共演”に言及も冷静「まずは自分がW杯に」

NECの日本代表MF佐野航大が『ESPN』のインタビューに応じ、兄の佐野海舟やワールドカップについてなど語った。

佐野航大は今シーズン、リーグ戦全試合にフル出場。3ゴール・7アシストを記録し、カップ戦でも決勝進出に貢献した。

また、兄の佐野海舟もマインツで絶対的な選手に成長。航大は兄との関係について「週に2回くらいは話します」と明かし、代表とワールドカップについてこう語る。

「代表に初めて選ばれた時は本当に特別でした。ずっと夢見ていたことでした。まずは自分がワールドカップに出場しなければなりません。その点（2人でワールドカップに出場すること）に関しては、兄のことは考えないようにしています。兄はきっと出場するでしょう。でも、あまり状況が変わってほしくないんです」

3月の代表戦ではスコットランド戦に出場した佐野航大。2キャップ目となったが、「僕にとってはあまりいい試合ではなかった」と語り、こう続けた。

「勝ちましたけど僕は良くなかったし、自分の実力を示さなければならない。できれば重要な試合で。できることをやるだけです。小さなことでも大きなことでも構わないし、とにかく、それを示さなければいけません」