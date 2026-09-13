佐野航大が強烈ミドルで加入後初ゴール！逆転弾でPSVが4連勝

PSVの佐野航大が加入後初ゴールを挙げている。

PSVは13日、エールディヴィジ第6節でスパルタ・ロッテルダムと対戦。佐野は4試合連続でスタメン入りした。

15分に先制を許したPSVだが、クロスからスベン・マイナンスが頭で合わせ同点に。39分には佐野がエリア外から強烈なミドルシュートで沈め、加入後初ゴールでPSVが逆転した。

後半にはマイナンスが2得点を加えハットトリックを達成。PSVが4-1と勝利している。

佐野は4試合連続のフル出場。チームは5連勝を達成している。



