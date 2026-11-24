2026-27シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ(CL)リーグフェーズ第5節で、日本代表MF佐野航大の所属するPSVアイントホーフェンは敵地で強豪レアル・マドリードと対戦する。

本記事では、CLレアル・マドリードvsPSVの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送・ネット配信予定、視聴方法について紹介する。

レアル・マドリードvsPSVはいつ？何時から？

日本代表MF佐野航大が出場する予定の2026-27シーズンのCLリーグフェーズ第5節レアル・マドリードvsPSVは、現地時間2026年11月24日(火)に開催。キックオフは現地時間21:00の予定だ。日本は現地よりも8時間進んでいるため、日本時間11月25日(水)5:00にキックオフを迎える。

なお、この一戦はスペインの首都マドリードにあるレアル・マドリードの本拠地「ベルナベウ」で開催される。

大会：UEFAチャンピオンズリーグ2026-27

ラウンド：リーグフェーズ第5節

対戦カード：レアル・マドリード vs PSVアイントホーフェン

試合日時：日本時間2026年11月25日(水)5:00

試合会場：ベルナベウ（スペイン・マドリード）

レアル・マドリードvsPSVの放送・配信予定は？

2026-27シーズンのCLリーグフェーズ第5節、レアル・マドリードvsPSVは、テレビ『WOWOWプライム』、ネット『WOWOWオンデマンド』で生中継・ライブ配信を予定。ネット『Leminoプレミアム』でもライブ配信の予定だ。

今シーズンのCLは、テレビ『WOWOW』、ネット『WOWOWオンデマンド』で全試合を生中継・ライブ配信の予定。ネット『Leminoプレミアム』でもCLリーグフェーズ第2節から決勝までの全試合をライブ配信する予定だ。

放送・配信サービス 中継予定 日時 WOWOWプライム ○ 生中継 2026/11/25(水) 5:00～ WOWOWオンデマンド ○ ライブ配信 2026/11/25(水) 5:00～ Leminoプレミアム ○ ライブ配信 2026/11/25(水) 5:00～ DAZN × － SPOTV NOW × － 地上波 × －

※日時はすべて日本時間

佐野航大のレアル・マドリード戦出場予定は？試合の見どころは？

PSVに所属する日本代表MF佐野航大は、レアル・マドリード戦でも先発出場が有力だ。今夏にNECナイメヘンから加入した佐野は、新天地でも中盤の主力に定着し、CLでは開幕から4試合連続でフル出場。前節クラブ・ブルッヘ戦ではCL初ゴールを記録した。豊富な運動量に加え、優れたボールコントロールと的確な判断力を武器に、攻守両面で存在感を発揮している。

今節の相手は大会最多15度の優勝を誇るレアル・マドリード。ここまでCL開幕4連勝を飾り、リーグフェーズ2位につけている。エンバペやベリンガム、ヴィニシウスら世界屈指のタレントを擁しており、佐野にとっては相手の強烈なプレッシャーをかわしながら、いかに中盤で主導権を握れるかが重要になる。

特に注目したいのは、佐野のゲームコントロール能力だ。ベリンガムやバルベルデ、ベルナルド・シウバら世界的な名手を擁する相手中盤のプレスを受けても冷静にボールを収め、正確なパスや巧みなポジショニングで攻撃のリズムを生み出せるか。また、前節に続くゴールへの積極的な関与にも期待したい。敵地ベルナベウで迎える大一番で、世界的なスター選手たちを相手にどのようなパフォーマンスを見せるのか注目だ。

チャンピオンズリーグ2026-27はWOWOWが中継・配信！

『WOWOW』は、2026-27シーズンもUEFAチャンピオンズリーグ(CL)の生中継(放送・配信)を実施予定。UEFAヨーロッパリーグ(EL)、UEFAカンファレンスリーグ(ECL)、UEFA女子チャンピオンズリーグ(WCL)も生中継となる。『DAZN』や『U-NEXT』などでは配信されないので注意が必要だ。

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