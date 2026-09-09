Jリーグ ヤマザキビスケット ルヴァンカップの1回戦が9月9日(水)に行われ、高知ユナイテッドSCとV・ファーレン長崎が対戦する。
本記事ではルヴァンカップ1回戦、高知vs長崎の試合キックオフ時間、テレビ放送・ネット配信予定を紹介する。
高知ユナイテッドSCvsV・ファーレン長崎のキックオフ時間は？
高知ユナイテッドSCvsV・ファーレン長崎のテレビ放送・ネット配信
サービス
視聴
※放送局・スケジュールは変更の可能性あり
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0得点1
2.5 得点以上の試合0/1
両チームとも得点を挙げた0/1
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