天皇杯JFA第105回全日本サッカー選手権大会準決勝、ヴィッセル神戸vsサンフレッチェ広島のテレビ放送/ネット配信予定・試合日程・キックオフ時間を紹介。

天皇杯JFA第105回全日本サッカー選手権大会の準決勝が11月16日(日)に開催。ヴィッセル神戸とサンフレッチェ広島が対戦する。

本記事では、ヴィッセル神戸vsサンフレッチェ広島の試合日程、キックオフ時間、テレビ放送/ネット配信予定、視聴方法を紹介する。

ヴィッセル神戸vsサンフレッチェ広島の試合日程・キックオフ時間

ヴィッセル神戸vsサンフレッチェ広島は、2025年11月16日(日)にパナソニックスタジアム吹田で開催される。

  • 大会：天皇杯JFA第105回全日本サッカー選手権大会 準決勝
  • 日時：2025年11月16日(日) 15:05キックオフ
  • 対戦：ヴィッセル神戸 vs サンフレッチェ広島
  • 会場：パナソニックスタジアム吹田

パナソニックスタジアム吹田の放送・配信予定

天皇杯準決勝のパナソニックスタジアム吹田は、テレビが『NHK Eテレ』『スカパー！サッカーセット』で生中継、ネットは『スカパー！動画ストアSPOOX』『スカパー！動画配信』でライブ配信される。

その他地上波、BS/CS放送やネットでの配信は予定していない。『スカパー！』では天皇杯注目の試合を中継・配信する。

スカパー！サッカーセット
(加入月無料)		視聴はこちら
SPOOX視聴はこちら

第105回天皇杯の視聴方法

第105回天皇杯は『スカパー！』で注目試合を中継・配信する。

権利の都合上、Amazon Prime Videoチャンネルでは天皇杯の視聴は不可となるので注意が必要だ。

スカパー！天皇杯視聴プラン一覧

商品お試し期間月額料金
スカパー！サッカーセット
（TV・スマホ・タブレット・PC対応） 		加入月視聴料0円2,480円(税込)
※基本料429円(税込)が別途必要 
SPOOX
（スマホ・タブレット・PC対応）		なし2,480円(税込)

ヴィッセル神戸vsサンフレッチェ広島 チーム情報

ヴィッセル神戸 vs サンフレッチェ広島 スタメン

ヴィッセル神戸Home team crest

4-3-3

フォーメーション

3-4-3

Home team crestSHI
1
前川黛也
41
永戸勝也
6
扇原貴宏
4
山川哲史
3
マテウス・トゥーレル
24
酒井高徳
9
宮代大聖
7
井手口陽介
11
武藤嘉紀
13
佐々木大樹
23
広瀬陸斗
1
大迫敬介
19
佐々木翔
33
塩谷司
9
ジャーメイン良
35
中島洋太朗
14
田中聡
6
川辺駿
24
東俊希
17
木下康介
51
加藤陸次樹
39
中村草太

3-4-3

SHIAway team crest

KOB
-ラインアップ

控え選手

マネージャー

  • 吉田孝行

SHI
-ラインアップ

控え選手

マネージャー

  • ミヒャエル・スキッベ

負傷者および出場停止選手

負傷者および出場停止

  • 欠場選手なし

負傷者および出場停止

  • 欠場選手なし

成績

KOB
-直近成績

ゴールを許す
7/7
2.5ゴール以上のゲーム
2/5
両チームが得点
3/5

SHI
-直近成績

ゴールを許す
7/5
2.5ゴール以上のゲーム
3/5
両チームが得点
1/5

両チームの対戦成績

KOB

直近の 5 試合

SHI

3

勝利

1

Draw

1

Win

5

得点

3
2.5ゴール以上のゲーム
1/5
両チームが得点
1/5

順位表

0