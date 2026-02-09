日本時間2026年2月10日(火)に行われるAFCチャンピオンズリーグエリート リーグステージ第7節で、ヴィッセル神戸とFCソウルが対戦する。

本記事では、ヴィッセル神戸vsFCソウルの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。

ヴィッセル神戸vsFCソウル｜試合日程・キックオフ時間

ヴィッセル神戸vsFCソウルは、日本時間2月10日(火)に神戸のホーム、神戸市御崎公園球技場で開催される。

大会：2025-26 AFCチャンピオンズリーグエリート リーグステージ第7節

日時：2026年2月10日(火)19:00キックオフ／日本時間

対戦：ヴィッセル神戸 vs FCソウル

会場：神戸市御崎公園球技場

ヴィッセル神戸vsFCソウル｜放送・配信予定

AFCチャンピオンズリーグエリート リーグステージ第7節のヴィッセル神戸vsFCソウルは『DAZN』がライブ配信を行う。

※放送局・スケジュールは変更の可能性あり

ヴィッセル神戸vsFCソウルのおすすめ視聴方法

2025-26シーズンのAFCチャンピオンズリーグエリートは『DAZN(ダゾーン)』がライブ配信している。

ヴィッセル神戸vsFCソウル チーム情報

ヴィッセル神戸 vs FCソウル 予想スタメン 予想スタメン 控え選手 マネージャー ミヒャエル・スキッベ 予想スタメン 控え選手 マネージャー G. Kim

負傷者および出場停止選手 負傷者および出場停止 欠場選手なし 負傷者および出場停止 欠場選手なし

成績

両チームの対戦成績

順位表