あなたは18歳以上ですか？

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

賭け事に関するコンテンツを閲覧するには、年齢要件を満たしていません。トップページへリダイレクトされます。

Goal.com
ライブ
keito-nakamura(C)Getty Images
Ryo Mika

中村敬斗、1月まで仏2部残留の可能性も…46億円要求のランスが「強気な姿勢」崩さない理由は？

移籍情報
中村敬斗
スタッド・ランス
リーグ・ドゥ
日本

【欧州・海外サッカー ニュース＆移籍情報】日本代表FW中村敬斗は、これまでマルセイユの他、エヴァートン、ボーンマス、フラムといったプレミアリーグ勢の関心も伝えられていた。

去就に注目が集まる日本代表FW中村敬斗だが、1月までスタッド・ランスに残留する可能性もあるようだ。


昨季はリーグ・ドゥ（フランス2部）で14ゴール3アシストを記録すると、日本代表として出場したFIFAワールドカップ2026でも1ゴール1アシストの活躍を見せた中村敬斗。そのパフォーマンスから今夏の移籍市場でも大きな注目を集めており、これまでフランスの名門マルセイユの他、エヴァートン、ボーンマス、フラムといったプレミアリーグ勢の関心も伝えられていた。


しかし地元メディア『Ici Champagne-Ardenne』によると、中村敬斗を巡る移籍騒動は「予期せぬ展開を見せている」模様。26歳FWに対するオファーはすでに複数届いているようだが、いずれも2000万ユーロ（約36億円）を下回る金額であり、スタッド・ランスの要求する2500万ユーロ（約46億円）からは大きくかけ離れた提示額であるという。移籍市場閉幕が着々と迫る中で、このギャップがすぐに埋まる見込みは薄いようだ。

リーグ・ドゥ
スタッド・ランス crest
スタッド・ランス
SDR
ダンケルク crest
ダンケルク
DUN


そして同メディアは、夏の移籍市場終了までにスタッド・ランス側の望むオファーが届かない場合、中村敬斗が冬の移籍市場（1月）まで残留する可能性があると指摘。現行契約が2028年6月まで残っているため安価で手放す必要がないことや、昨季リーグ・ドゥやワールドカップで残したスタッツなどを踏まえ、クラブ幹部は「強気な姿勢」を維持しているとのこと。たとえ満足できるオファーが届かずに数カ月残留させることになっても、それはクラブにとって「許容できる選択肢」だと伝えられている。今後の動向に注目だ。

広告

この物語を楽しんでいただけましたか？

GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。

GOALをGoogleでフォロー