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nakamura keito(C)Getty Images
Ryo Mika

「日本を代表する存在になりたい」中村敬斗、仏名門リヨン加入が正式決定！移籍金総額37億円とも

移籍情報
リヨン
リーグ・アン
中村敬斗

【欧州・海外サッカー ニュース＆移籍情報】スタッド・ランスFW中村敬斗は、リヨン（リーグ・アン）加入が決定した。

スタッド・ランスの日本代表FW中村敬斗は、フランスの名門リヨンへの移籍が決定した。


昨季はリーグ・ドゥ（フランス2部）で14ゴール3アシストを記録すると、日本代表として出場したFIFAワールドカップ2026でも1ゴール1アシストの活躍を見せた中村敬斗。そのパフォーマンスから今夏の移籍市場でも大きな注目を集めていたが、移籍市場最終日にリヨン加入が決定的となり、メディカルチェックを受けている様子も拡散されていた。


そしてリヨンは2日、中村敬斗の加入を発表。2030年6月30日までの4年契約を結び、背番号は「11」に決まった。。複数メディアの報道によると、移籍金は固定額100万ユーロ（約1億8500万円）に加え、最大1900万ユーロ（約35億1500万円）の変動ボーナス、さらに将来的な売却益の最大12.5%を受け取る権利が含まれという。


日本代表MFはリヨンの公式HPで、「OLに加入できることをとても嬉しく思います。この偉大なクラブで、新しいユニフォームを身にまとい、プレーして決定的な仕事をするのが待ちきれません。クラブ史上初の日本人選手であることは大きな意味があります。最高の形で、日本を代表する存在になりたいと思っています」と意気込みを語っている。

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