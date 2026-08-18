中村敬斗が守田英正の同僚に？去就注目の26歳FWにプレミアリーグ昇格組ハルが関心か

去就に注目が集まる日本代表FW中村敬斗に対し、ハル・シティが関心を示しているようだ。





昨季はリーグ・ドゥ（フランス2部）で14ゴール3アシストを記録すると、日本代表として出場したFIFAワールドカップ2026でも1ゴール1アシストの活躍を見せた中村敬斗。そのパフォーマンスから今夏の移籍市場でも大きな注目を集めており、これまでフランスの名門マルセイユやプレミアリーグ勢が興味を示していることが伝えられていたが、移籍市場閉幕が迫る中で未だ移籍は実現していない。





そんなスタッド・ランスの26歳FWに対し、ハル・シティが関心を示しているという。フランス『FOOTMERCATO』によると、ハル・シティは今夏積極的な補強を見せている中で、左ウインガーの補強にも着手。そして、中村敬斗とデポルティーボFWジェレミー・エルナンデスをリストアップしたようだ。また、すでに中村敬斗の代理人とは接触しているとも伝えられている。





昨季チャンピオンシップ・プレーオフで優勝し、9年ぶりにプレミアリーグへ戻ってきたハル・シティ。イングランド最高峰の舞台への挑戦に向けて今夏は積極的な補強を続けており、守田英正の獲得も決めていた。まもなく開幕を迎える新シーズンで、中村敬斗と守田英正が共演することはあるのだろうか。