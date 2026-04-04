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J1 リーグ
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Uvance Todoroki Stadium by Fujitsu
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【4月5日】川崎フロンターレvs浦和レッズの地上波テレビ放送・ネット配信予定・キックオフ時間｜J1百年構想リーグ第9節

J1 リーグ
川崎フロンターレ 対 浦和レッズ
川崎フロンターレ
浦和レッズ

【J1放送予定】明治安田J1百年構想リーグ地域リーグラウンド第9節、川崎フロンターレ対浦和レッズの地上波テレビ放送・ネット配信予定・キックオフ時間

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2026年4月5日(日)に行われる2026シーズンの明治安田J1百年構想リーグ第9節で、川崎フロンターレと浦和レッズが対戦する。

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本記事では、川崎フロンターレと浦和レッズの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。

川崎フロンターレvs浦和レッズ｜試合日程・キックオフ時間

川崎フロンターレvs浦和レッズは、4月5日(日)に川崎Fのホーム、Uvanceとどろきスタジアム by Fujitsu で開催される。

  • 大会：2026 明治安田J1百年構想リーグ 第9節
  • 日時：2026年4月5日(日) 15:00キックオフ
  • 対戦：川崎フロンターレvs浦和レッズ
  • 会場：Uvanceとどろきスタジアム by Fujitsu

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川崎フロンターレvs浦和レッズ｜放送・配信予定

明治安田J1百年構想リーグ第9節の川崎フロンターレvs浦和レッズは『DAZN』が独占ライブ配信を行う。その他配信や地上波放送はない。

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※放送局・スケジュールは変更の可能性あり

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川崎フロンターレvs浦和レッズのおすすめ視聴方法

2026シーズンの明治安田J1百年構想リーグは『DAZN(ダゾーン)』がライブ配信している。

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川崎フロンターレvs浦和レッズ チーム情報

川崎フロンターレ vs 浦和レッズ スタメン

川崎フロンターレHome team crest

4-2-3-1

フォーメーション

4-2-3-1

Home team crestURD
49
スベンド・ブローダーセン
2
松長根悠仁
28
丸山祐市
13
三浦颯太
29
山原怜音
17
伊藤達哉
23
マルシーニョ
6
山本悠樹
8
橘田健人
14
脇坂泰斗
9
エリソン
1
西川周作
5
根本健太
3
ダニーロ・ボザ
88
長沼洋一
14
関根貴大
25
安居海渡
77
金子拓郎
13
渡辺凌磨
8
マテウス・サヴィオ
22
柴戸海
45
オナイウ阿道

4-2-3-1

URDAway team crest

KWF
-ラインアップ

控え選手

マネージャー

  • 長谷部茂利

URD
-ラインアップ

控え選手

マネージャー

  • マチェイ・スコルジャ

負傷者および出場停止選手

負傷者および出場停止

  • 欠場選手なし

負傷者および出場停止

  • 欠場選手なし

成績

KWF
-直近成績

ゴールを許す
5/9
2.5ゴール以上のゲーム
2/5
両チームが得点
2/5

URD
-直近成績

ゴールを許す
6/7
2.5ゴール以上のゲーム
2/5
両チームが得点
3/5

両チームの対戦成績

KWF

直近の 5 試合

URD

1

Win

3

引分け

1

Win

5

得点

8
2.5ゴール以上のゲーム
2/5
両チームが得点
3/5

順位表