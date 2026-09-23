天皇杯 JFA 第106回全日本サッカー選手権大会は、2026年9月23日(水・祝)に3回戦が各地で開催。柏レイソルとFC今治が対戦する。

本記事では天皇杯3回戦、柏vs今治の試合キックオフ時間、テレビ放送・ネット配信予定を紹介する。

柏レイソル対FC今治のキックオフ時間は？

柏レイソル対FC今治｜テレビ放送・ネット配信予定

※放送局・スケジュールは変更の可能性あり

柏レイソル対FC今治｜おすすめ視聴方法

第106回天皇杯は、『スカパー！』に加入することで多くの試合をテレビ・ネットで視聴することができる。

また、ネット配信サービスの『サッカーLIVE』の天皇杯配信試合は、『スカパー！サッカーセット』に加入することで、月額2,480(税込 ※別途スカパー！基本料429円/税込が月々発生)で視聴することが可能。さらに、スカパー！経由で加入することで加入初月の視聴料が0円となる。ただし、加入月の解約はできないため、継続視聴する場合にお得となる仕組みだ。

まとめると、『サッカーLIVE』単体で加入した場合は初月から月額2,480円(税込)が発生し、ネット配信のみを視聴可能。一方、『スカパー！サッカーセット』に加入した場合は初月0円で衛星放送とネット配信の両方を視聴することができる。

スカパー！サッカーセットの加入方法

※「サッカーLIVE」は「スカパー！」に加入せず公式サイトから直接加入することもできます。 ※「スカパー！」の加入初月の解約は不可。

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