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カップ
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第106回天皇杯はスカパー！で注目試合を中継・ライブ配信！初月無料で視聴開始
Yuta Tokuma
協力：

【9月23日】柏レイソル対FC今治のテレビ放送・ネット配信・試合日程｜天皇杯3回戦

柏レイソル 対 FC今治
柏レイソル
FC今治
カップ

2026年9月23日(水・祝)に開催される第106回天皇杯3回戦、柏レイソルvsFC今治の試合キックオフ時間・テレビ放送・ネット配信予定・視聴方法を紹介。

天皇杯 JFA 第106回全日本サッカー選手権大会は、2026年9月23日(水・祝)に3回戦が各地で開催。柏レイソルとFC今治が対戦する。

第106回天皇杯はスカパー！で注目試合を中継！初月無料で視聴可能今すぐ視聴

本記事では天皇杯3回戦、柏vs今治の試合キックオフ時間、テレビ放送・ネット配信予定を紹介する。

柏レイソル対FC今治のキックオフ時間は？

crest
カップ - Game Week 3

柏レイソル対FC今治｜テレビ放送・ネット配信予定

サービス

視聴

スカパー！動画配信
(加入月が無料！)

視聴はこちら

スカパー！動画ストア「サッカーLIVE」

視聴はこちら

※放送局・スケジュールは変更の可能性あり

第106回天皇杯はスカパー！で注目試合を中継！初月無料で視聴可能今すぐ視聴

柏レイソル対FC今治｜おすすめ視聴方法

emperor cup 106th

第106回天皇杯は、『スカパー！』に加入することで多くの試合をテレビ・ネットで視聴することができる。

また、ネット配信サービスの『サッカーLIVE』の天皇杯配信試合は、『スカパー！サッカーセット』に加入することで、月額2,480(税込 ※別途スカパー！基本料429円/税込が月々発生)で視聴することが可能。さらに、スカパー！経由で加入することで加入初月の視聴料が0円となる。ただし、加入月の解約はできないため、継続視聴する場合にお得となる仕組みだ。

まとめると、『サッカーLIVE』単体で加入した場合は初月から月額2,480円(税込)が発生し、ネット配信のみを視聴可能。一方、『スカパー！サッカーセット』に加入した場合は初月0円で衛星放送とネット配信の両方を視聴することができる。

スカパー！サッカーセットの加入方法

  1. 視聴登録ページへアクセスし、「下記の取り扱いに同意しました。」にチェックを入れて「手続きページへ進む」を選択
  2. 「お申込みフォームへ進む」から「スカパー！サッカーセット」にチェックをつけ、「次のステップへ進む」を選択
  3. スカパー！メンバーズIDを登録・ログイン後、必要情報を入力して契約完了
  4. スカパー！メンバーズIDを使用し、スカパー！動画ストアにログインすればネットでも視聴可能！

※「サッカーLIVE」は「スカパー！」に加入せず公式サイトから直接加入することもできます。 ※「スカパー！」の加入初月の解約は不可。

第106回天皇杯はスカパー！で注目試合を中継！初月無料で視聴可能今すぐ視聴

チームニュース

柏レイソル vs FC今治 予想スタメン

マネージャー

  • リカルド・ロドリゲス

直近成績

KAR

KAR - 直近成績

OSA
2-0
YFM
0-2
KSF
2-3
JEO
2-1
MAZ
2-4
得点（失点）
8/10
2.5ゴール以上の試合
3/5
両チームとも得点を挙げた
3/5
IMA

IMA - 直近成績

YAM
0-3
ZWK
2-1
OTR
1-1
SAT
1-0
YHF
2-1
得点（失点）
4/8
2.5ゴール以上の試合
3/5
両チームとも得点を挙げた
3/5

直接対戦の結果

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