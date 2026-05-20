三笘薫が快挙！3年連続でブライトンのシーズン最優秀ゴールに輝く「でも、僕の一番は…」

ブライトンFW三笘薫は、クラブのシーズン最優秀ゴールに輝いている。

今季もブライトンの中心選手として活躍し、プレミアリーグ25試合で3ゴール1アシストを記録している三笘薫。9日のウォルヴァーハンプトン戦でハムストリングを痛めてひと足早くシーズンを終えることになったが、新たな栄誉を獲得している。

ブライトンは19日、本拠地アメックス・スタジアムでクラブのプレイヤー・アワードを開催。13個の賞が発表されたが、三笘薫が第33節トッテナム戦（2-2）で決めた見事なボレーシュートがシーズン最優秀ゴールに選ばれている。このゴールは4月のプレミアリーグ月間最優秀ゴールも受賞しており、日本代表FWが叩き込んだスーパーボレーは現地で高い評価を受けているようだ。

そんな三笘薫は、アメックス・スタジアムに集まったファンに対しビデオメッセージで「僕にとっては大きな意味を持ちます。でも、僕としてはバビ（カルロス・バレバ）のゴールが一番ですね。素晴らしいゴールでしたから。（自身のゴールをアシストした）パスカル（グロス）に感謝したいです。素晴らしいアシストでした」と喜びつつも、チームメイトへの感謝を伝えている。

なお、三笘薫はこれで3シーズン連続でブライトンのシーズン最優秀ゴールを受賞している。