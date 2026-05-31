6月の楽天スーパーセールはいつから？開催日程・キャンペーン情報・攻略法まとめ

楽天市場最大級の大型セールとして知られる楽天スーパーセールでは、ショップ買いまわりによるポイントアップをはじめ、半額以下の商品や期間限定クーポンなど、お得なキャンペーンが多数展開される。家電や日用品、食品、ファッションアイテムまで幅広い商品が対象となるため、開催前から注目を集める恒例イベントだ。

本記事では、2026年6月の楽天スーパーセールの開催期間、ポイントアップキャンペーンやクーポン情報、セールをお得に活用する方法について紹介する。

6月の楽天スーパーセールはいつから？

楽天市場の大型セールイベント「楽天スーパーセール」が、2026年6月も開催される。ポイントアップキャンペーンや半額商品、お得なクーポン配布などが実施されることから、開催日を事前にチェックしているユーザーも多いだろう。

2026年6月の楽天スーパーセールは、6月4日(木)20:00からスタート。セール期間中はショップ買いまわりによるポイント倍率アップに加え、タイムセールや数量限定商品なども登場予定となっている。

また、楽天モバイル契約者向けには一般開催に先駆けて先行セールが実施される予定。さらに、セールで利用できる各種クーポンも事前配布が始まっているため、開催前の準備を進めておくことでよりお得に買い物を楽しめる。

2026年6月開催の楽天スーパーセール関連スケジュールは以下の通り。

内容 日時 クーポン事前配布開始 2026年5月31日(日)10:00～ 楽天モバイル会員先行セール 2026年6月3日(水)20:00～ 楽天スーパーセール開始 2026年6月4日(木)20:00～ 楽天スーパーセール終了 2026年6月11日(木)01:59まで

6月の楽天スーパーセールのキャンペーン内容は？

楽天スーパーセールでは、ポイントアップキャンペーンや割引クーポン、タイムセールなど、お得な企画が多数実施される。2026年6月開催の楽天スーパーセールでも、例年以上に充実したキャンペーンが用意されており、家電や日用品、ファッション、食品など幅広いジャンルの商品をお得に購入できるチャンスとなる。

注目は、ショップ買いまわりによるポイント還元の上限引き上げだ。対象ショップで1,000円(税込)以上の買い物を行うことでポイント倍率がアップし、今回は獲得上限ポイントが通常より拡大。高額商品やまとめ買いを検討しているユーザーにとって大きなメリットとなる。

また、セール開始直後の2時間限定で利用できる最大50％OFFクーポンをはじめ、ジャンル別の高額割引クーポンも配布予定。さらに、人気商品が特別価格で販売されるタイムセールや、楽天モバイル会員向け先行セールなども実施される。

そのほか、楽天ラクマとの連動キャンペーンやライブ配信限定クーポンなども用意されており、複数のキャンペーンを組み合わせることでよりお得に買い物を楽しめる。

2026年6月の楽天スーパーセールで実施予定の主なキャンペーンは以下の通り。

キャンペーン 内容 ショップ買いまわり 1,000円(税込)以上の購入でポイント最大10倍 ポイント還元 SPU・ショップ独自ポイントを含め最大47倍 楽天ラクマ連動 条件達成でポイント倍率+1倍 1万円以上購入特典 対象注文でポイント3倍(要エントリー) 開始2時間限定クーポン 対象ショップで最大50％OFF 事前配布クーポン 100円～2,000円OFFクーポンを配布 ジャンル別クーポン 家電・ファッション・コスメなどで利用可能 半額タイムセール 人気商品が期間限定の特別価格で登場 楽天モバイル会員先行セール 6月3日(水)20:00から先行開催 楽天スーパーSALEライブ ライブ限定クーポンを配布

6月の楽天スーパーセールの攻略法は？

楽天スーパーセールでは、ただ買い物をするだけではなく、ポイントアップ施策や各種キャンペーンを組み合わせることで、さらにお得に商品を購入できる。特に2026年6月開催のセールでは、ショップ買いまわりのポイント獲得上限拡大が予想されており、高額商品を購入する絶好のチャンスとなりそうだ。

まず重要なのが、セール開始前の準備だ。ショップ買いまわりへのエントリーやクーポンの事前取得は必須。さらに、購入予定の商品をお気に入り登録しておくことで、タイムセール開始直後でもスムーズに注文できる。

ポイントを効率よく獲得したい場合は、「5と0のつく日」を狙った購入がおすすめ。楽天カード利用によるポイントアップに加え、ショップ買いまわりやSPUを組み合わせることで、還元率を大幅に引き上げられる。また、送料無料の1,000円前後の商品や日用品を活用して買いまわり店舗数を増やすのも定番のテクニックだ。

さらに、セール開始直後の2時間限定クーポンや楽天スーパーSALEライブ限定クーポンなど、期間限定企画も見逃せない。ふるさと納税や楽天トラベル スーパーSALEを組み合わせれば、ポイント還元をさらに伸ばすことも可能だ。

なお、クーポン適用後の支払金額が1,000円未満になると買いまわり対象外となる場合があるため注意したい。人気商品はセール終盤になると売り切れるケースも多いため、狙っている商品は早めの購入がおすすめだ。