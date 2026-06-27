【6/28】ヨルダンvsアルゼンチンの予想スタメン・見どころ・チーム情報｜FIFAワールドカップ

FIFAワールドカップ2026・北中米大会、グループJ最終節ではヨルダンとアルゼンチンが対戦する。

本記事では、FIFAワールドカップのグループJ第3節となるヨルダンvsアルゼンチンの予想スタメン、チーム情報を紹介していく。

ヨルダンvsアルゼンチン｜キックオフ時間

ヨルダンvsアルゼンチン｜チームニュース＆予想スタメン

負傷者および出場停止選手 負傷者および出場停止 欠場選手なし 負傷者および出場停止 欠場選手なし

試合の見どころ

アルゼンチンは既にグループJを6ポイント満点で首位通過しており、この試合はリオネル・スカローニ監督率いるチームにとって予選通過という点では消化試合となる。ただし、オーストリアとアルジェリアが引き分けになった場合は得失点差が影響する可能性もある。ヨルダンにとっては、初出場のワールドカップは3戦3敗で幕を閉じるが、歴史的な初勝利、あるいはムサ・アル・タアマリやアリ・オルワンの初ゴールさえあれば、サッカー界最高峰の舞台での初出場から、国にとって真に意義のある成果を持ち帰ることができるだろう。

この試合は、48チームに拡大されたワールドカップのあらゆる特異性を象徴する一戦だ。AFCプレーオフを経て本大会初出場となるヨルダンは、大会3度の優勝経験を持ち、 2022年にカタールで獲得した王座を防衛するためにダラスに乗り込んできた強豪と対戦する。緊張感も、歴史も、何十年にもわたるライバル関係も、雰囲気を盛り上げる要素は何もない。ただ、この舞台で初めて公式戦に臨む国と、おそらく今大会で最も輝かしい実績を持つチームとの、圧倒的なコントラストだけが存在する。

予選突破が確定したアルゼンチンにとって、スカローニ監督は選手選考でジレンマに直面している。決勝トーナメントを前に主力選手を休ませるべきか、それともリオネル・メッシ、ラウタロ・マルティネス、フリアン・アルバレスといった選手に、すでに素晴らしい大会での得点数をさらに伸ばさせるべきか。2026年ワールドカップの2試合で5ゴールを挙げ、すでに決勝トーナメントでの記録を驚異的なレベルにまで伸ばしたメッシは、満員のAT&Tスタジアムの観客にとって、間違いなく目玉となる存在だ。彼を肉体的に守りたいという誘惑は確かに存在するだろう。しかし同時に、スカローニ監督の下では、選手交代に関わらず、アルゼンチンのインテンシティはめったに低下しないはずだ。

両チームの近況

両チームの対戦成績

順位

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