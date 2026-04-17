JO1DER SHOW 2026 ‘EIEN 永縁’京セラドーム大阪公演のチケット販売情は？発売日程・料金・購入方法まとめ

JO1が開催するドーム公演『JO1DER SHOW 2026 ‘EIEN 永縁’』は、グループのキャリアにおいて重要な節目となるライブとして注目を集めている。

本記事では、JO1DER SHOW 2026 ‘EIEN 永縁’ (京セラドーム大阪公演)の日程、チケット情報について紹介する。

JO1DER SHOW 2026 ‘EIEN 永縁’ (京セラドーム大阪公演)の日程は？

『JO1DER SHOW 2026 ‘EIEN 永縁’』は、東京・大阪の2会場で開催される大型ライブ。すでに東京ドーム公演は終了しており、現在は京セラドーム大阪での公演が控えている。

大阪公演は2026年4月22日と23日の2日間にわたって実施され、初日はナイト公演、2日目はデイ公演としてスケジュールが組まれている。いずれもドーム規模の大規模ライブとなり、グループの集大成ともいえるパフォーマンスに注目が集まる。

また、本公演はメンバー9人での出演が事前にアナウンスされており、特定の席種に当選した来場者を対象としたサウンドチェックイベントも各公演の開演前に実施予定。現地観覧ならではの体験も用意されている点が特徴だ。

会場 公演日 開場時間 開演時間 京セラドーム大阪 2026年4月22日(水) 17:00 19:00 京セラドーム大阪 2026年4月23日(木) 13:00 15:00

JO1DER SHOW 2026 ‘EIEN 永縁’ (京セラドーム大阪公演)のチケット販売情報は？

JO1DER SHOW 2026 ‘EIEN 永縁’』京セラドーム大阪公演は、現在一般販売が実施されており、各プレイガイドを通じてチケットの購入が可能となっている。販売は先着順となるため、残席状況に応じて早期終了の可能性もある点に注意が必要だ。

チケットは複数の席種が用意されており、通常の指定席に加えて、視界に制限がある「無限大シート(注釈付指定席)」、さらにファンクラブ先行当選者を対象としたアップグレードシートが設定されている。アップグレードシートではアリーナ席保証やサウンドチェックイベント参加といった特典が付与される。

一般発売は2026年3月28日から開始されており、チケットぴあやローソンチケットで販売中。イープラスでの取り扱いはすでに終了しているが、他プレイガイドでは公演当日まで購入可能なケースもあるため、最新の販売状況を確認しておきたい。

チケット料金・席種

席種 料金(税込) 備考 指定席 14,300円 一般販売対象 無限大シート(注釈付) 14,300円 視界制限の可能性あり アップグレードシート 24,200円 FC当選者限定／特典付き

一般発売スケジュール

プレイガイド 販売状況 販売期間 チケットぴあ 販売中 4/22公演：当日20:00まで

4/23公演：当日16:00まで ローソンチケット 販売中 2026年4月15日まで イープラス 受付終了 2026年4月12日18:00終了

※販売状況は変動する可能性があります。最新情報は各プレイガイドで確認してください。

JO1DER SHOW 2026 ‘EIEN 永縁’ (京セラドーム大阪公演)のリセールはある？

『JO1DER SHOW 2026 ‘EIEN 永縁’』京セラドーム大阪公演では、公式リセールサービスの実施が予定されている。チケットを入手できなかった場合でも、正規ルートで購入できる機会が用意されている点が特徴だ。

リセールは、公式サービス「チケプラTrade」を通じて実施され、2026年4月16日12:00から開始予定。出品者と購入希望者が定価で取引できる仕組みとなっており、不正転売を避けつつ安全にチケットを入手できる環境が整備されている。

また、本公演は電子チケットによる入場方式が採用されており、「JO1 OFFICIAL APP」を通じて発券・管理が行われる。紙チケットは発行されないため、スマートフォンでのチケット表示が必須となる。

注意点として、3歳以上はチケットが必要で、3歳未満は入場不可。さらに、アップグレードシートなど一部席種では、顔写真付き身分証明書による本人確認が求められる場合があるため、来場時は忘れずに準備しておきたい。

公式リセール以外での転売チケットは無効となる可能性があるため、安全に観覧するためにも正規サービスの利用が推奨される。

チケット流通サービスを利用する方法

ユーザー数の多い『チケジャム』などのサービスでも、大規模公演のチケットが出品される場合がある。出品を待つだけでなく、希望条件を提示して募集をかける「リクエスト機能」を活用する手段もある。

利用時の注意点

チケットの売買には法的な制限が存在する。「チケット不正転売禁止法」により、興行主の同意を得ないまま定価を超える価格で転売する行為は禁止されている。対象となるのは、販売時に転売禁止が明示されているチケットや、日時・座席・入場者が特定されている興行入場券などだ。

そのため、『チケジャム』でも規約および関連法令の遵守が求められており、適正な範囲での利用が前提となる。不当に高額な出品や出どころが不透明なチケットには注意が必要だ。

チケジャムでのリクエスト手順