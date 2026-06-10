JLPGA 宮里藍 サントリーレディスオープンゴルフトーナメントのテレビ放送/ネット配信・日程

日本国内の女子ゴルフトーナメント「JLPGAツアー」は、6月11日(木)から6月14日(日)にかけて『宮里藍 サントリーレディスオープンゴルフトーナメント』が開催される。

本記事では、宮里藍 サントリーレディスオープンゴルフトーナメントの日程、放送/配信予定、視聴方法を紹介する。

宮里藍 サントリーレディスオープンゴルフトーナメント｜開催日程

宮里藍 サントリーレディスオープンゴルフトーナメントは、日本時間6月11日(木)から4日間にわたって六甲国際ゴルフ倶楽部(兵庫県／6483ヤード・パー72)で開催。日本国内のトップクラスの女子ゴルファーたちがしのぎを削る。

日程(日本時間) ラウンド 6/11(木) 1日目 6/12(金) 2日目 6/13(土) 3日目 6/14(日) 最終日

宮里藍 サントリーレディスオープンゴルフトーナメント｜放送/配信予定

チャンネル 放送・配信時間 形態 U-NEXT 【6/11(木)】11:30～18:00(LIVE)

【6/12(金)】11:30～18:00(LIVE)

【6/13(土)】10:30～16:15(LIVE)

【6/14(日)】8:00～15:30(LIVE)※表彰式終了まで ネット フジテレビ系列 【6/13(土)】15:00～15:55(LIVE)

【6/14(日)】13:30～14:55(LIVE) 地上波 BSフジ 【6/11(木)】15:30～17:30(LIVE)

【6/12(金)】15:30～17:30(LIVE)

【6/13(土)】13:00～14:55(LIVE)

【6/14(日)】12:00～13:30(録画) / 14:55～競技終了まで(LIVE) BS CSフジテレビONE 【6/11(木)】15:30～17:30(LIVE)

【6/12(金)】15:30～17:30(LIVE)

【6/13(土)】13:00～15:00(LIVE) / 17:00～18:00(録画)

【6/14(日)】9:00～10:30(LIVE)/ 21:30～23:00(録画) CS

宮里藍 サントリーレディスオープンゴルフトーナメント｜視聴方法

2026シーズンのJLPGAツアーは、地上波、BS、CS、インターネット配信で視聴可能となっている。

テレビ放送は各大会で放送局が異なるので、大会ごとの情報確認が必要だ。

インターネット配信では、JLPGAと「U-NEXT」が2029シーズンまで独占配信契約を結んでおり、JLPGAツアーを視聴することができる（一部トーナメントは対象外）。

「U-NEXT」では、JLPGAツアーを月額見放題プランで配信。なお、今シーズンから提供されているワールドゴルフパックのみの契約では視聴できないので注意が必要だ。

無料視聴方法

前述の通り、2026シーズンのJLPGAツアーはU-NEXTで独占配信される。U-NEXTの見放題会員であれば追加料金なしで視聴可能となっている。

U-NEXTでは31日間無料トライアルを実施中。このキャンペーンを利用することで、お得にJLPGAツアーを視聴することができる。

JLPGAゴルフツアーのU-NEXT視聴方法

U-NEXT

U-NEXTでは、2026シーズンのJLPGAツアーを独占配信。『U-NEXT』の見放題会員であれば追加料金なしで視聴可能だ。

U-NEXTの31日間無料トライアル登録手順

①U-NEXTへアクセス

②「まずは31日間無料トライアル」をタップ

③ 必要情報(氏名、決済情報)などを入力して登録完了！

※本ページに記載の情報は、2026年6月現在のものです。最新情報はU-NEXT公式サイトをご覧ください。