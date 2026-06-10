JLPGA 宮里藍 サントリーレディスオープンゴルフトーナメントのテレビ放送/ネット配信・日程

日本国内の女子ゴルフトーナメント「JLPGAツアー」は、6月11日(木)から6月14日(日)にかけて『宮里藍 サントリーレディスオープンゴルフトーナメント』が開催される。
本記事では、宮里藍 サントリーレディスオープンゴルフトーナメントの日程、放送/配信予定、視聴方法を紹介する。
宮里藍 サントリーレディスオープンゴルフトーナメント｜開催日程
宮里藍 サントリーレディスオープンゴルフトーナメントは、日本時間6月11日(木)から4日間にわたって六甲国際ゴルフ倶楽部(兵庫県／6483ヤード・パー72)で開催。日本国内のトップクラスの女子ゴルファーたちがしのぎを削る。
|日程(日本時間)
|ラウンド
|6/11(木)
|1日目
|6/12(金)
|2日目
|6/13(土)
|3日目
|6/14(日)
|最終日
宮里藍 サントリーレディスオープンゴルフトーナメント｜放送/配信予定
|チャンネル
|放送・配信時間
|形態
|U-NEXT
|【6/11(木)】11:30～18:00(LIVE)
【6/12(金)】11:30～18:00(LIVE)
【6/13(土)】10:30～16:15(LIVE)
【6/14(日)】8:00～15:30(LIVE)※表彰式終了まで
|ネット
|フジテレビ系列
|【6/13(土)】15:00～15:55(LIVE)
【6/14(日)】13:30～14:55(LIVE)
|地上波
|BSフジ
|【6/11(木)】15:30～17:30(LIVE)
【6/12(金)】15:30～17:30(LIVE)
【6/13(土)】13:00～14:55(LIVE)
【6/14(日)】12:00～13:30(録画) / 14:55～競技終了まで(LIVE)
|BS
|CSフジテレビONE
|【6/11(木)】15:30～17:30(LIVE)
【6/12(金)】15:30～17:30(LIVE)
【6/13(土)】13:00～15:00(LIVE) / 17:00～18:00(録画)
【6/14(日)】9:00～10:30(LIVE)/ 21:30～23:00(録画)
|CS
宮里藍 サントリーレディスオープンゴルフトーナメント｜視聴方法
2026シーズンのJLPGAツアーは、地上波、BS、CS、インターネット配信で視聴可能となっている。
テレビ放送は各大会で放送局が異なるので、大会ごとの情報確認が必要だ。
インターネット配信では、JLPGAと「U-NEXT」が2029シーズンまで独占配信契約を結んでおり、JLPGAツアーを視聴することができる（一部トーナメントは対象外）。
「U-NEXT」では、JLPGAツアーを月額見放題プランで配信。なお、今シーズンから提供されているワールドゴルフパックのみの契約では視聴できないので注意が必要だ。
無料視聴方法
前述の通り、2026シーズンのJLPGAツアーはU-NEXTで独占配信される。U-NEXTの見放題会員であれば追加料金なしで視聴可能となっている。
U-NEXTでは31日間無料トライアルを実施中。このキャンペーンを利用することで、お得にJLPGAツアーを視聴することができる。
JLPGAゴルフツアーのU-NEXT視聴方法
U-NEXT
U-NEXTでは、2026シーズンのJLPGAツアーを独占配信。『U-NEXT』の見放題会員であれば追加料金なしで視聴可能だ。
U-NEXTの31日間無料トライアル登録手順
①U-NEXTへアクセス
②「まずは31日間無料トライアル」をタップ
③ 必要情報(氏名、決済情報)などを入力して登録完了！
※本ページに記載の情報は、2026年6月現在のものです。最新情報はU-NEXT公式サイトをご覧ください。