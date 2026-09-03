JLPGA ゴルフ5レディスプロゴルフトーナメントのテレビ放送/ネット配信・日程





日本国内の女子ゴルフトーナメント「JLPGAツアー」は、9月4日(金)から6日(日)にかけて『ゴルフ5レディスプロゴルフトーナメント』が開催される。





本記事では、『ゴルフ5レディスプロゴルフトーナメント』の日程、放送/配信予定、視聴方法を紹介する。

ゴルフ5レディスプロゴルフトーナメント｜開催概要

ゴルフ5レディスプロゴルフトーナメントは、9月4日(金)から3日間にわたってゴルフ5カントリーみずなみコース(岐阜県瑞浪市／6531ヤード・パー72)で開催される。

日程





日程(日本時間) ラウンド 9/4(金) 1日目 9/5(土) 2日目 9/6(日) 3日目





ゴルフ5レディスプロゴルフトーナメント｜放送/配信予定





チャンネル 放送・配信時間 形態 U-NEXT 【9/4(金)】9:30~15:15(LIVE)

【9/5(土)】9:45~15:30(LIVE)

【9/6(日)】10:00~16:00(LIVE)※表彰式終了まで ネット YouTubeゴルフ5チャンネル 【9/4(金)】7:00~9:00(LIVE)

【9/5(土)】7:00~9:00(LIVE)

【9/6(日)】7:40~9:40 (LIVE) ネット BSテレ東 【9/5(土)】16:00~17:30(録画)

【9/6(日)】13:30～15:30(LIVE) BS ゴルフネットワーク 【9/5(土)】7:00~10:15(LIVE) / 17:30~20:45(録画)

【9/6(日)】8:00~11:00(LIVE) / 17:30~20:30(録画)







ゴルフ5レディスプロゴルフトーナメント｜おすすめ視聴方法

2026シーズンのJLPGAツアーは、地上波、BS、CS、インターネット配信で視聴可能となっている。

テレビ放送は各大会で放送局が異なるので、大会ごとの情報確認が必要だ。

インターネット配信では、JLPGAと「U-NEXT」が2029シーズンまで独占配信契約を結んでおり、JLPGAツアーを視聴することができる（一部トーナメントは対象外）。

「U-NEXT」では、JLPGAツアーを月額見放題プランで配信。なお、今シーズンから提供されているワールドゴルフパックのみの契約では視聴できないので注意が必要だ。

無料視聴方法

前述の通り、2026シーズンのJLPGAツアーはU-NEXTで独占配信される。U-NEXTの見放題会員であれば追加料金なしで視聴可能となっている。

U-NEXTでは31日間無料トライアルを実施中。このキャンペーンを利用することで、お得にJLPGAツアーを視聴することができる。





JLPGAゴルフツアーのU-NEXT視聴方法

U-NEXT

U-NEXTでは、2026シーズンのJLPGAツアーを独占配信。『U-NEXT』の見放題会員であれば追加料金なしで視聴可能だ。

U-NEXTの31日間無料トライアル登録手順

※本ページの情報は2026年8月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。







