JLPGA 富士フイルム・スタジオアリス女子オープン2026のテレビ放送/ネット配信・日程

日本国内の女子ゴルフトーナメント「JLPGAツアー」は、4月10日(金)から4月12日(日)にかけて『富士フイルム・スタジオアリス女子オープン 2026』が開催される。

本記事では、2026年富士フイルム・スタジオアリス女子オープンの日程、放送/配信予定、視聴方法を紹介する。

富士フイルム・スタジオアリス女子オープン 2026｜開催日程

富士フイルム・スタジオアリス女子オープン 2026は、日本時間4月10日(金)から3日間にわたって石坂ゴルフ倶楽部(埼玉県)で開催。日本国内のトップクラスの女子ゴルファーたちがしのぎを削る。

日程(日本時間) ラウンド 4/10(金) 1日目 4/11(土) 2日目 4/12(日) 最終日

富士フイルム・スタジオアリス女子オープン 2026｜放送/配信予定

チャンネル 放送・配信時間 形態 U-NEXT 【4/10(金)】9:00～16:15(LIVE)

【4/11(土)】9:45～16:15(LIVE)

【4/12(日)】8:30～14:30(LIVE)※表彰式終了まで ネット 日テレジータスジ 【4/10(金)】14:30～16:00(LIVE)

【4/11(土)】7:00～10:45(LIVE) / 13:30～15:00(LIVE)

【4/12(日)】5:45～6:45(録画) / 6:45～9:15(LIVE) / 21:00～22:30(録画) CS 読売テレビ・日本テレビ系28局ネット 【4/11(土)】15:00～15:55(LIVE)

【4/12(日)】15:00～16:25(録画) 地上波

富士フイルム・スタジオアリス女子オープン 2026｜視聴方法

2026シーズンのJLPGAツアーは、地上波、BS、CS、インターネット配信で視聴可能となっている。

テレビ放送は各大会で放送局が異なるので、大会ごとの情報確認が必要だ。

インターネット配信では、JLPGAと「U-NEXT」が2029シーズンまで独占配信契約を結んでおり、JLPGAツアーを視聴することができる（一部トーナメントは対象外）。

「U-NEXT」では、JLPGAツアーを月額見放題プランで配信。なお、今シーズンから提供されているワールドゴルフパックのみの契約では視聴できないので注意が必要だ。

無料視聴方法

前述の通り、2026シーズンのJLPGAツアーはU-NEXTで独占配信される。U-NEXTの見放題会員であれば追加料金なしで視聴可能となっている。

U-NEXTでは31日間無料トライアルを実施中。このキャンペーンを利用することで、お得にJLPGAツアーを視聴することができる。

JLPGAゴルフツアーのU-NEXT視聴方法

U-NEXT

U-NEXTでは、2026シーズンのJLPGAツアーを独占配信。『U-NEXT』の見放題会員であれば追加料金なしで視聴可能だ。

U-NEXTの31日間無料トライアル登録手順

①U-NEXTへアクセス

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※本ページに記載の情報は、2026年4月現在のものです。最新情報はU-NEXT公式サイトをご覧ください。