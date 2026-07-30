Jリーグ2026-27の昇降格条件は？プレーオフはある？

秋春制へとシーズン移行した2026-27シーズンの明治安田Jリーグ。J1、J2、J3と3つのリーグに20クラブずつが参戦して各リーグの優勝を目指した戦いが間もなく開幕する。また、リーグ終盤には昇格・残留（降格）争いにも注目が集まる。

本記事では、Jリーグの昇格・降格条件や昇格プレーオフについて解説する。

Jリーグの昇格・降格条件は？

秋春制へのシーズン移行に伴い、8月にシーズン開幕を迎える明治安田Jリーグ。今シーズンも従来通り、各リーグの優勝に加え、J1リーグ勢はJ2リーグへの降格、J2リーグ勢はJ1リーグへの昇格とJ3リーグへの降格、J3リーグ勢はJ2リーグへの昇格とJリーグ退会（JFLへの降格）を争うことになる。

■J1リーグ降格条件

J1リーグはJリーグ最上位リーグのため、昇格はないが、今シーズンも従来通り下位クラブは下位リーグのJ2リーグへと降格する。最終節の第38節終了時に年間順位18位、19位、最下位20位の3クラブは自動降格となる（入れ替え戦プレーオフなし）。

ただし、J2リーグ上位2クラブ、J1昇格プレーオフ出場クラブのうちJ1クラブライセンスが交付されていない場合、降格条件は変更となる。

J1・J2クラブの入れ替え

基本 J1下位3クラブがJ2降格 J2上位2クラブがJ1自動昇格 J2の3～6位による昇格プレーオフ優勝クラブがJ1昇格

J2上位クラブにJ1ライセンスがない場合 ライセンスがないクラブは昇格できない 自動昇格できるクラブが1クラブだけなら、J1からの自動降格は2クラブ 自動昇格クラブが0クラブなら、J1からの自動降格は最下位1クラブのみ さらにプレーオフ出場対象クラブ（3～6位）も全てライセンスなしなら、J1とJ2の入れ替えは行われない

J2プレーオフ出場クラブにJ1ライセンスがない場合 ライセンスがないクラブはプレーオフに出場できない 7位以下のクラブが繰り上がって出場することはない 3～6位が全てライセンスなしの場合は、J2上位2クラブのみが昇格対象（ライセンス保有が条件）となる



■J2リーグ昇格・降格条件

J2リーグでは、今シーズンも従来通りJ1リーグへの昇格と、J3リーグへの降格がある。最終節の第38節終了時に年間順位1位と2位はJ1リーグへのへの自動昇格となり、3位～6位は残り1つの昇格枠を懸けて、J1昇格プレーオフに出場する。一方で、年間順位18位、19位、最下位20位の3クラブはJ3リーグへの自動降格となる（入れ替え戦プレーオフなし）。

ただし、J2リーグ上位2クラブ、J1昇格プレーオフ出場クラブのうちJ1クラブライセンスが交付されていない場合、昇格条件は変更となる。同様にJ3リーグ上位2クラブ、J2昇格プレーオフ出場クラブのうちJ2クラブライセンスが交付されていない場合、降格条件は変更となる。

J1・J2クラブの入れ替え

基本 J1下位3クラブがJ2降格 J2上位2クラブがJ1自動昇格 J2の3～6位によるJ1昇格プレーオフ優勝クラブがJ1昇格

J2上位クラブにJ1クラブライセンスがない場合 ライセンスがないクラブはJ1に昇格できない 自動昇格できるクラブが1クラブだけなら、J1からの自動降格は2クラブ 自動昇格できるクラブが0クラブなら、J1からの自動降格は最下位1クラブのみ さらにプレーオフ出場対象クラブ（3～6位）も全てライセンスなしなら、J1とJ2の入れ替えは行われない

J1昇格プレーオフについて J2の3～6位のうち、ライセンスがないクラブはプレーオフに出場できない 7位以下のクラブが繰り上がってプレーオフに出場することはない 3～6位が全てライセンスなしの場合は、J2上位2クラブのみがJ1昇格対象（ライセンス保有が条件）となる



J2・J3クラブの入れ替え

基本 J2下位3クラブがJ3降格 J3上位2クラブがJ2自動昇格 J3の3～6位によるJ2昇格プレーオフ優勝クラブがJ2昇格

J3上位クラブにJ1・J2クラブライセンスがない場合 ライセンスがないクラブはJ2に昇格できない 自動昇格できるクラブが1クラブだけなら、J2からの自動降格は2クラブ 自動昇格できるクラブが0クラブなら、J2からの自動降格は最下位1クラブのみ さらにプレーオフ出場対象クラブ（3～6位）も全てライセンスなしなら、J2とJ3の入れ替えは行われない

J3昇格プレーオフについて J3の3～6位のうち、ライセンスがないクラブはプレーオフに出場できない 7位以下のクラブが繰り上がってプレーオフに出場することはない 3～6位が全てライセンスなしの場合は、J3上位2クラブのみがJ2昇格対象（ライセンス保有が条件）となる



■J3リーグ昇格・降格条件

J3リーグでは、今シーズンも従来通りJ2リーグへの昇格と、JFLへの降格（Jリーグ退会）がある。最終節の第38節終了時に年間順位1位と2位はJ2リーグへのへの自動昇格となり、3位～6位は残り1つの昇格枠を懸けて、J2昇格プレーオフに出場する。一方で、年間順位19位はJFLとのJ3・JFL入れ替え戦に回り、最下位20位はJFLへの自動降格となる。

ただし、J3リーグ上位2クラブ、J2昇格プレーオフ出場クラブのうちJ2クラブライセンスが交付されていない場合、昇格条件は変更となるり、JFLの上位クラブのJリーグ入会承認の有無によって降格条件は変更となる。

J2・J3クラブの入れ替え

基本 J2下位3クラブがJ3降格 J3上位2クラブがJ2自動昇格 J3の3～6位によるJ2昇格プレーオフ優勝クラブがJ2昇格

J3上位クラブにJ1・J2クラブライセンスがない場合 ライセンスがないクラブはJ2に昇格できない 自動昇格できるクラブが1クラブだけなら、J2からの自動降格は2クラブ 自動昇格できるクラブが0クラブなら、J2からの自動降格は最下位1クラブのみ さらにプレーオフ出場対象クラブ（3～6位）も全てライセンスなしなら、J2とJ3の入れ替えは行われない

J3昇格プレーオフについて J3の3～6位のうち、ライセンスがないクラブはプレーオフに出場できない 7位以下のクラブが繰り上がってプレーオフに出場することはない 3～6位が全てライセンスなしの場合は、J3上位2クラブのみがJ2昇格対象（ライセンス保有が条件）となる



J3・JFLの入れ替え

JFLからJリーグ入会が承認されたクラブのみ昇格対象。

承認クラブが1クラブの場合 JFL1位なら、J3最下位と自動入れ替え JFL2位なら、J3最下位と入れ替え戦を実施

承認クラブが2クラブの場合 JFL1位はJ3最下位と自動入れ替え JFL2位はJ3・19位と入れ替え戦を実施

承認クラブがない場合は、J3・JFLの入れ替えは行われない

昇格・降格プレーオフはある？

2026-27シーズンのJリーグでは、従来通り、J1昇格プレーオフ、J2昇格プレーオフ、J3・JFL入れ替え戦が予定されている。ただし、J1リーグからJ2リーグ、J2リーグからJ3リーグへは自動降格のため、入れ替え戦などは開催されない。

■J1昇格プレーオフ概要

J2年間順位3～6位のクラブが出場（J1クラブライセンス保有が条件）。

7位以下の繰り上げ出場は行われない。

出場クラブ数に応じて大会方式が変更される。 4クラブ：準決勝（3位vs6位、4位vs5位）を行い、勝者同士が決勝で対戦 3クラブ：下位2クラブが準決勝を行い、勝者が決勝へ 2クラブ：決勝のみ実施 1クラブ：自動的に優勝・J1昇格



■J2昇格プレーオフ概要

J3年間順位3～6位のクラブが出場（J1またはJ2クラブライセンス保有が条件）。

ライセンス未交付クラブは出場不可。7位以下の繰り上げ出場は行われない。

出場クラブ数に応じて大会方式が変更される。 4クラブ：準決勝（3位vs6位、4位vs5位）を行い、勝者同士が決勝で対戦 3クラブ：下位2クラブが準決勝を行い、勝者が決勝へ 2クラブ：決勝のみ実施 1クラブ：自動的に優勝・J2昇格



■J3・JFLの入れ替え概要

JFLでJリーグ入会承認を受けたクラブが 1クラブ（JFL1位） の場合 JFL1位クラブがJ3へ自動昇格 J3最下位クラブがJFLへ自動降格 入れ替え戦は実施されない

の場合 JFLでJリーグ入会承認を受けたクラブが 1クラブ（JFL2位） の場合 J3最下位クラブとJFL2位クラブが入れ替え戦を実施 勝者がJ3、敗者がJFLとなる

の場合 JFLでJリーグ入会承認を受けたクラブが 2クラブ の場合 JFL1位クラブがJ3へ自動昇格 J3最下位クラブがJFLへ自動降格 J3・19位クラブとJFL2位クラブが入れ替え戦を実施 勝者がJ3、敗者がJFLとなる

の場合 Jリーグ入会承認クラブが 0クラブ の場合 J3・JFLの入れ替えは行われない

の場合

明治安田Jリーグ｜テレビ放送・ネット配信予定

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