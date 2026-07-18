2026-27シーズンの明治安田Jリーグ開幕に向けて、各地でプレシーズンマッチが実施される。

本記事では、Jリーグプレシーズンマッチ2026の試合日程やキックオフ時間、放送予定を紹介する。

Jリーグプレシーズンマッチ2026の試合日程・キックオフ時間・放送予定

2026-27シーズンの明治安田Jリーグは、J1が2026年8月7日(金)、J2・J3が8月8日(土)に開幕を予定。それに向けて、各クラブは各地でプレシーズンマッチに臨む。

主なプレシーズンマッチの対戦カードおよび試合日程、キックオフ時間、放送予定は以下の通り。

試合日 キックオフ時間 対戦カード 放送予定 7月11日(土) 22:00 ガンバ大阪 vs ACスパルタ・プラハ - 7月14日(火) 23:00 ファジアーノ岡山 vs SVヴェーエン・ヴィースバーデン YouTube 7月15日(水) 22:00 ガンバ大阪 vs FCレッドブル・ザルツブルク - 7月18日(土) 1:00 ファジアーノ岡山 vs SCパーダーボルン - 7月21日(火) 19:00 ファジアーノ岡山 vs FCメタリスト・ハルキウ - 7月22日(水) 19:00 ファジアーノ岡山 vs ヴェルダー・ブレーメン - 7月25日(土) 17:00 松本山雅FC vs ヴァンフォーレ甲府 スカパー！

Amazon Prime Video「サッカーLIVEライト」(見逃し配信) 7月25日(土) 19:00 アルビレックス新潟 vs モンテディオ山形 スカパー！

Amazon Prime Video「サッカーLIVEライト」 7月29日(水) 19:00 セレッソ大阪 vs ボルシア・ドルトムント DAZN 8月1日(土) 19:00 FC東京 vs ボルシア・ドルトムント - 8月1日(土) 19:00 ジェフユナイテッド千葉 vs 柏レイソル YouTube

※試合日程、対戦カード、放送予定は変更となる場合があります。最新情報は各クラブおよび中継局公式サイトよりご確認ください。

Jリーグプレシーズンマッチ2026のおすすめ視聴方法

2026-27シーズンの一部プレシーズンマッチおよびJリーグは『DAZN(ダゾーン)』がライブ配信する。

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