2026-27シーズンの明治安田Jリーグ開幕に向けて、各地でプレシーズンマッチが実施される。
本記事では、Jリーグプレシーズンマッチ2026の試合日程やキックオフ時間、放送予定を紹介する。
Jリーグプレシーズンマッチ2026の試合日程・キックオフ時間・放送予定
2026-27シーズンの明治安田Jリーグは、J1が2026年8月7日(金)、J2・J3が8月8日(土)に開幕を予定。それに向けて、各クラブは各地でプレシーズンマッチに臨む。
主なプレシーズンマッチの対戦カードおよび試合日程、キックオフ時間、放送予定は以下の通り。
|試合日
|キックオフ時間
|対戦カード
|放送予定
|7月11日(土)
|22:00
|ガンバ大阪 vs ACスパルタ・プラハ
|-
|7月14日(火)
|23:00
|ファジアーノ岡山 vs SVヴェーエン・ヴィースバーデン
|YouTube
|7月15日(水)
|22:00
|ガンバ大阪 vs FCレッドブル・ザルツブルク
|-
|7月18日(土)
|1:00
|ファジアーノ岡山 vs SCパーダーボルン
|-
|7月21日(火)
|19:00
|ファジアーノ岡山 vs FCメタリスト・ハルキウ
|-
|7月22日(水)
|19:00
|ファジアーノ岡山 vs ヴェルダー・ブレーメン
|-
|7月25日(土)
|17:00
|松本山雅FC vs ヴァンフォーレ甲府
|スカパー！
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|7月25日(土)
|19:00
|アルビレックス新潟 vs モンテディオ山形
|スカパー！
Amazon Prime Video「サッカーLIVEライト」
|7月29日(水)
|19:00
|セレッソ大阪 vs ボルシア・ドルトムント
|DAZN
|8月1日(土)
|19:00
|FC東京 vs ボルシア・ドルトムント
|-
|8月1日(土)
|19:00
|ジェフユナイテッド千葉 vs 柏レイソル
|YouTube
※試合日程、対戦カード、放送予定は変更となる場合があります。最新情報は各クラブおよび中継局公式サイトよりご確認ください。
Jリーグプレシーズンマッチ2026のおすすめ視聴方法
2026-27シーズンの一部プレシーズンマッチおよびJリーグは『DAZN(ダゾーン)』がライブ配信する。
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