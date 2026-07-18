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j league flag(C)Getty images
JリーグはDAZNが配信！プレシーズンC大阪vsドルトムントも中継
Tsutomu Maeda

Jリーグプレシーズンマッチ2026の試合日程・キックオフ時間・テレビ放送/ネット配信予定

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2026-27シーズンの明治安田Jリーグ開幕前のプレシーズンマッチの試合日程、キックオフ時刻、テレビ放送・ネット配信予定を紹介。

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2026-27シーズンの明治安田Jリーグ開幕に向けて、各地でプレシーズンマッチが実施される。

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本記事では、Jリーグプレシーズンマッチ2026の試合日程やキックオフ時間、放送予定を紹介する。

Jリーグプレシーズンマッチ2026の試合日程・キックオフ時間・放送予定

2026-27シーズンの明治安田Jリーグは、J1が2026年8月7日(金)、J2・J3が8月8日(土)に開幕を予定。それに向けて、各クラブは各地でプレシーズンマッチに臨む。

主なプレシーズンマッチの対戦カードおよび試合日程、キックオフ時間、放送予定は以下の通り。

試合日キックオフ時間対戦カード放送予定
7月11日(土)22:00ガンバ大阪 vs ACスパルタ・プラハ-
7月14日(火)23:00ファジアーノ岡山 vs SVヴェーエン・ヴィースバーデンYouTube
7月15日(水)22:00ガンバ大阪 vs FCレッドブル・ザルツブルク-
7月18日(土)1:00ファジアーノ岡山 vs SCパーダーボルン-
7月21日(火)19:00ファジアーノ岡山 vs FCメタリスト・ハルキウ-
7月22日(水)19:00ファジアーノ岡山 vs ヴェルダー・ブレーメン-
7月25日(土)17:00松本山雅FC vs ヴァンフォーレ甲府スカパー！
Amazon Prime Video「サッカーLIVEライト」(見逃し配信)
7月25日(土)19:00アルビレックス新潟 vs モンテディオ山形スカパー！
Amazon Prime Video「サッカーLIVEライト」
7月29日(水)19:00セレッソ大阪 vs ボルシア・ドルトムントDAZN
8月1日(土)19:00FC東京 vs ボルシア・ドルトムント-
8月1日(土)19:00ジェフユナイテッド千葉 vs 柏レイソルYouTube

※試合日程、対戦カード、放送予定は変更となる場合があります。最新情報は各クラブおよび中継局公式サイトよりご確認ください。

JリーグはDAZNで全試合配信！ドルトムント来日試合も配信今すぐ視聴

Jリーグプレシーズンマッチ2026のおすすめ視聴方法

2026-27シーズンの一部プレシーズンマッチおよびJリーグは『DAZN(ダゾーン)』がライブ配信する。

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