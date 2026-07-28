Jリーグは何が変わる？開幕時期・レギュレーションは？｜2026-27シーズン

2026-27シーズンの明治安田Jリーグがいよいよ開幕する。今シーズンのJリーグでは、従来の春秋制から秋春制へとシーズン移行が行なわれるなどの大きな変化が訪れた。

本記事では、2026-27シーズンからのJリーグの開幕時期やレギュレーションなどの変更点を紹介する。

Jリーグの開幕時期は？

1993年に創設されたJリーグは、これまでプロ野球（NPB）などと同様に春開幕、秋（もしくは冬）終了の春秋制で開催されてきた。しかし、2026-27シーズンからシーズン移行が決定。欧州主要リーグのように秋（夏）開幕、春終了の秋春制で行われる。

シーズン移行初年度となる2026-27シーズンのJリーグは、8月7日(金)に開幕し、約2カ月間の休暇期間（ウィンターブレイク）を挟んで、2027年6月6日(日)に閉幕する予定だ。

■2026-27シーズンのJリーグの大会日程

リーグ 開幕日 休息期間 閉幕日 J1リーグ 2026年8月7日(金)～9日(日) 2026年12月21日(月)～2027年2月12日(金) 2027年6月6日(日) J2リーグ 2026年8月8日(土)～9日(日) 2026年12月21日(月)～2027年2月12日(金) 2027年6月6日(日) J3リーグ 2026年8月8日(土)～9日(日) 2026年12月21日(月)～2027年2月12日(金) 2027年6月6日(日)

Jリーグのレギュレーションは？

Jリーグはシーズン移行を敢行したものの、リーグにおけるレギュレーションは従来通りだ。各リーグ20クラブが参戦し、各クラブがホーム＆アウェイの計38試合をプレーし、最終節の第38節終了時に最終順位が決まる。なお、順位は決定方法は以下の順で決定する。

勝ち点 得失点 総得点 直接対決の勝ち点 直接対決の得失点差 直接対決の得点数 抽選

■J1リーグ

従来通り、最も勝ち点を獲得したクラブがリーグ優勝となり、勝ち点（同一の場合は得失点差など）によって順位が決定する。下位3クラブ（18位～20位）はJ2リーグへの自動降格となる。

また、AFCチャンピオンズリーグエリート（ACLE）の出場クラブ数が拡大されたことに基づき、日本から最大で6クラブが翌シーズンのアジアカップ戦への出場権を獲得する。アジアカップ戦出場権に関するレギュレーションは発表されていないが、従来通りなら、上位4クラブ（1位～4位）がACLEリーグステージに出場（ダイレクト）し、5位クラブはACLEプレミナリーステージに回る（インダイレクト）。また、天皇杯優勝クラブがJ1リーグ上位5クラブに入った場合、6位クラブがACLEの下位大会に当たるAFCチャンピオンズリーグ2に出場する。

■J2リーグ

J2リーグもJ1リーグ同様に、最も勝ち点を獲得したクラブがリーグ優勝となり、勝ち点（同一の場合は得失点差など）によって順位が決定する。上位2クラブ（1位と2位）は、J1リーグに自動昇格となり、3位から6位の4クラブはJ1昇格プレーオフに出場して、残り1枠の昇格権獲得を目指す。また、J1同様に下位3クラブ（18位～20位）はJ3リーグへの自動降格となる。

■J3リーグ

J3リーグも他リーグと同様に、最も勝ち点を獲得したクラブがリーグ優勝となり、勝ち点（同一の場合は得失点差など）によって順位が決定する。上位2クラブ（1位と2位）は、J2リーグに自動昇格となり、3位から6位の4クラブはJ2昇格プレーオフに出場して、残り1枠の昇格権獲得を目指す。

一方で、降格に関するレギュレーションは他リーグとは異なり、下位2クラブ（19位と20位）にJFLへの降格の可能性がある。仮にJFL上位2クラブがJリーグ入会を承認されている場合、20位クラブはJFLへの自動降格となり、19位クラブはJFL 2位クラブとのJ3・JFL入れ替え戦（ホーム＆アウェイ）に臨むことになる。

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