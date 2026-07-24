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Yuta Tokuma

明治安田J1リーグ 最新節の試合日程・放送予定

J1 リーグ
鹿島アントラーズ
横浜F・マリノス
名古屋グランパス
清水エスパルス
ガンバ大阪
浦和レッズ
セレッソ大阪
ファジアーノ岡山
柏レイソル
水戸ホーリーホック
FC東京
FC町田ゼルビア
アビスパ福岡
ヴィッセル神戸
サンフレッチェ広島
ジェフユナイテッド千葉
東京ヴェルディ
川崎フロンターレ
V・ファーレン長崎
京都サンガF.C.

【明治安田Jリーグ】2026-27シーズンの明治安田J1リーグの最新節の試合日程、テレビ放送・ネット配信予定・キックオフ時間を紹介。

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2026-27シーズンの明治安田J1リーグの開幕節が8月7日(金)から9日(日)にかけて開催される。

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本記事では、J1リーグの最新試合日程やキックオフ時刻、放送/配信予定を随時更新する。

J1リーグ開幕節｜最新試合予定・放送/配信局

試合日時対戦カード放送・配信
2026年8月7日(金)
19:25		横浜F・マリノス vs 鹿島アントラーズDAZN
フジテレビ系列
2026年8月7日(金)
19:30		ガンバ大阪 vs 浦和レッズDAZN
2026年8月8日(土)
19:00		柏レイソル vs 水戸ホーリーホックDAZN
2026年8月8日(土)
19:00		FC東京 vs FC町田ゼルビアDAZN
2026年8月8日(土)
19:00		名古屋グランパス vs 清水エスパルスDAZN
2026年8月8日(土)
19:00		セレッソ大阪 vs ファジアーノ岡山DAZN
2026年8月8日(土)
19:00		アビスパ福岡 vs ヴィッセル神戸DAZN
2026年8月8日(土)
19:15		サンフレッチェ広島 vs ジェフユナイテッド千葉DAZN
2026年8月9日(日)
18:00		東京ヴェルディ vs 川崎フロンターレDAZN
2026年8月9日(日)
19:00		V・ファーレン長崎 vs 京都サンガF.C.DAZN

※試合開始時間、対戦カードが変更になる可能性あります。最新の配信状況はDAZNや大会公式サイトにてご確認ください。

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明治安田J1リーグ｜テレビ放送・ネット配信予定

明治安田Jリーグは『DAZN』で全試合をライブ配信の予定だ。

その他、一部試合に限って『NHK』をはじめとした地上波、BS/CSでもテレビ放送が予定されている。

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シーズンを通して明治安田Jリーグやラ・リーガなどの海外サッカーを視聴したい場合、年間プランでの加入がおすすめだ。

サッカーを視聴する場合の『DAZN』の料金プランは主に3つあり、「月額プラン」が月額4,200円(税込)で年間合計50,400円、「年間プラン(一括払い)」が年額32,000円(税込)で月額換算が実質約2,667円(※年間の途中解約不可)、「年間プラン(月々払い)」が月々3,200円(税込)で総額38,400円(※年間の途中解約不可)。キャンペーンなどが実施された場合は変動する可能性があるものの、年間の合計額は「年間プラン(一括払い)」が最安値となる。

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通常のDAZNプランに加入している場合でも切り替えが可能なので、以下の公式サイトからチェックしてみよう。

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