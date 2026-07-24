明治安田J1リーグ 最新節の試合日程・放送予定

2026-27シーズンの明治安田J1リーグの開幕節が8月7日(金)から9日(日)にかけて開催される。

本記事では、J1リーグの最新試合日程やキックオフ時刻、放送/配信予定を随時更新する。

J1リーグ開幕節｜最新試合予定・放送/配信局

試合日時 対戦カード 放送・配信 2026年8月7日(金)

19:25 横浜F・マリノス vs 鹿島アントラーズ DAZN

フジテレビ系列 2026年8月7日(金)

19:30 ガンバ大阪 vs 浦和レッズ DAZN 2026年8月8日(土)

19:00 柏レイソル vs 水戸ホーリーホック DAZN 2026年8月8日(土)

19:00 FC東京 vs FC町田ゼルビア DAZN 2026年8月8日(土)

19:00 名古屋グランパス vs 清水エスパルス DAZN 2026年8月8日(土)

19:00 セレッソ大阪 vs ファジアーノ岡山 DAZN 2026年8月8日(土)

19:00 アビスパ福岡 vs ヴィッセル神戸 DAZN 2026年8月8日(土)

19:15 サンフレッチェ広島 vs ジェフユナイテッド千葉 DAZN 2026年8月9日(日)

18:00 東京ヴェルディ vs 川崎フロンターレ DAZN 2026年8月9日(日)

19:00 V・ファーレン長崎 vs 京都サンガF.C. DAZN

※試合開始時間、対戦カードが変更になる可能性あります。最新の配信状況はDAZNや大会公式サイトにてご確認ください。

明治安田J1リーグ｜テレビ放送・ネット配信予定

明治安田Jリーグは『DAZN』で全試合をライブ配信の予定だ。

その他、一部試合に限って『NHK』をはじめとした地上波、BS/CSでもテレビ放送が予定されている。

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サッカーを視聴する場合の『DAZN』の料金プランは主に3つあり、「月額プラン」が月額4,200円(税込)で年間合計50,400円、「年間プラン(一括払い)」が年額32,000円(税込)で月額換算が実質約2,667円(※年間の途中解約不可)、「年間プラン(月々払い)」が月々3,200円(税込)で総額38,400円(※年間の途中解約不可)。キャンペーンなどが実施された場合は変動する可能性があるものの、年間の合計額は「年間プラン(一括払い)」が最安値となる。

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