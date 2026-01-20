四大陸フィギュアスケート選手権2026が、1月21日(水)～25日(日)にかけて行われる。

本記事では、四大陸フィギュアスケート選手権2026の日本人出場選手一覧を紹介する。

四大陸フィギュアスケート選手権2026の大会日程

四大陸フィギュアスケート選手権2026は、ヨーロッパを除くアフリカ、アジア、アメリカ、オセアニアの4つの大陸の選手が出場資格を得られる大会。2026年は中国・北京開催となり、現地時間1月21日(水)から25日(日)まで行われる。

四大陸フィギュアスケート選手権2026の日本人出場選手は？

四大陸フィギュアスケート選手権2026には、ミラノ・コルティナ五輪代表の中井亜美や千葉百音らが出場。なお、補欠に選ばれている選手は、代表としてエントリーしている選手に欠場者が出た場合に繰り上がりで出場することができる。全出場予定選手一覧は以下の通り。

男子シングル

区分 選手名 所属 代表 三浦 佳生 オリエンタルバイオ/明治大学 代表 友野 一希 第一住建グループ 代表 山本 草太 MIXI 補欠 吉岡 希 法政大学 補欠 壷井 達也 シスメックス

女子シングル

区分 選手名 所属 代表 千葉 百音 木下グループ 代表 中井 亜美 TOKIOインカラミ 代表 青木 祐奈 MFアカデミー 補欠 渡辺 倫果 三和建装/法政大学 補欠 樋口 新葉 ノエビア 補欠 三宅 咲綺 シスメックス

ペア

区分 選手名 所属 代表 長岡 柚奈 / 森口 澄士 木下アカデミー

アイスダンス

区分 選手名 所属 代表 吉田 唄菜 / 森田 真沙也 木下アカデミー

四大陸フィギュアスケート選手権2026の中継予定

四大陸フィギュアスケート選手権2026は、ネット『FODプレミアム(Amazonあり)』で全競技がライブ配信される。一方、地上波テレビ『フジテレビ』が一部競技を録画放送。衛星放送『J SPORTS』でも後日録画放送予定だ。

『FODプレミアム』の配信は、Amazonプライムビデオの『FOD』でも視聴可能だ。

開催日 FODプレミアム(Amazonあり)

[全競技ライブ配信] 地上波フジテレビ

[注目競技を録画放送] 2026/1/22(木) 13:51- 女子SP・アイスダンスRD・オープニングセレモニー・ペアSP 26:15-27:15 女子ショート 2026/1/23(金) 13:15- アイスダンスFD/表彰式・女子FS/表彰式 25:45-27:15 女子フリー 2026/1/24(土) 13:10- 男子SP・ペアFS/表彰式 27:00-28:00 男子ショート 2026/1/25(日) 13:00- 男子FS/表彰式・エキシビション 25:55-27:25 女子ショート

※すべて日本時間。

※放送・配信予定は変更となる場合があります。最新情報はフジテレビおよびFOD公式サイトをご確認ください。

四大陸フィギュアスケート選手権2026のおすすめ視聴方法

前述の通り、四大陸フィギュアスケート選手権2026はネット『FODプレミアム』が全競技ライブ配信予定。『FODプレミアム』は、Amazonプライムビデオの『FODチャンネル』での視聴も可能だ。Amazon『FODチャンネル』は、月額1,320円(税込)で加入することができる。

登録方法

Amazonの『FODチャンネル』は自分でキャンセルをしない限り、自動更新となるので注意が必要だ。

※本ページは、Amazon.co.jpを宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できるアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。