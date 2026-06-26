「日本代表がワールドカップ優勝を夢見るなら、ブラジル戦は最高の舞台」海外記者が大一番に注目「極めて見応えのある一戦」

日本代表のブラジル戦について、『ESPN』の記者が注目している。





25日に行われたFIFAワールドカップ2026グループF最終節で、スウェーデンと対戦した日本代表。56分に見事な連携から、堂安律のパスを受けた前田大然が冷静に流し込んで先制に成功したが、62分に追いつかれて1-1のドローに終わった。この結果、日本代表はグループFを2位通過。ラウンド32では、最多5度の優勝を誇るブラジルと対戦することになる。





そしてこの一戦について、『ESPN』アジアを中心に取材するガブリエル・タン記者が注目。「日本代表がワールドカップ優勝を夢見るならば、ブラジル戦こそ最大の試練だ」とし、以下のように指摘した。





「2位で勝ち上がったとしても、“サムライブルー”陣営が発信するメッセージは変わらない。この大会のどの相手にも勝てる実力があると強調し続けるはずだ。そして、たとえ周囲は完全には信じていないとしても、日本代表はそれを確信しているのだ」





「そうであるならば、ワールドカップ最多5度の優勝を誇る王者との対戦ほど、自分たちが真の優勝候補であることを証明するのにふさわしい舞台はない」





さらにタン記者は、ジーコ氏の存在など日本サッカーの発展にブラジルが大きく関わってきたことを指摘しつつ「この対戦カードにはある種の詩的な響きさえ感じられる」と評価。そして「1998年大会の初出場から着実な成長を続け、果敢に挑む新興勢力から、今や確かな実力を備えた強豪へと変貌した」と分析し、こう続けている。





「日本代表が今後数日に公言するであろう通り、ブラジル相手に恐れず勇敢に立ち向かう姿を見せれば、この試合は極めて見応えのある一戦になるはずだ。ラウンド32という段階で実現するには、あまりにも早く訪れた好カードと言える。ハイリスク・ハイリターンという言葉があるように、ブラジルという極めて危険な相手に対して日本代表がどれほど大胆なプレーを見せられるか、それが勝敗を分けるカギになるだろう」