キリンチャレンジカップ2023のペルー代表戦に向けた日本代表のスターティングメンバーが発表された。
カタール・ワールドカップ（W杯）後の2度目の活動にて、初勝利を飾った新生森保ジャパン。
発表されたスタメンは、前日会見で森保一監督が明かした通り、エルサルバドル戦から6人の大幅変更に。最後尾にGK中村航輔、ディフェンスラインにDF菅原由勢、DF谷口彰悟、DF板倉滉、DF伊藤洋輝、ボランチにMF遠藤航、2列目にMF三笘薫、MF旗手怜央、MF鎌田大地、MF伊東純也、最前線にFW古橋亨梧が名を連ねている。
パナソニックスタジアム吹田で行われるペルーとの一戦は、20日の18：55にキックオフ予定だ。日本の先発メンバーは以下の通り。
■日本代表 先発メンバー
▽GK
1 中村航輔（ポルティモネンセ／ポルトガル）
▽DF
2 菅原由勢（AZ／オランダ）
3 谷口彰悟（アル・ラーヤン／カタール）
4 板倉滉（ボルシアMG／ドイツ）
21 伊藤洋輝（シュトゥットガルト／ドイツ）
▽MF
6 遠藤航（シュトゥットガルト／ドイツ）
19 旗手怜央（セルティック／スコットランド）
8 鎌田大地（フランクフルト／ドイツ）
7 三笘薫（ブライトン／イングランド）
14 伊東純也（スタッド・ランス／フランス）
▽FW
11 古橋亨梧（セルティック／スコットランド）
■控えメンバー
▽GK
12 大迫敬介（サンフレッチェ広島）
23 シュミット・ダニエル（シント=トロイデン／ベルギー）
▽DF
22 瀬古歩夢（グラスホッパー／スイス）
24 森下龍矢（名古屋グランパス）
▽MF／FW
5 守田英正（スポルティングCP／ポルトガル）
10 堂安律（フライブルク／ドイツ）
13 中村敬斗（LASK／オーストリア）
15 伊藤敦樹（浦和レッズ）
16 相馬勇紀（カーザ・ピア／ポルトガル）
17 川辺駿（グラスホッパー／スイス）
18 浅野拓磨（ボーフム／ドイツ）
20 久保建英（レアル・ソシエダ／スペイン）
25 前田大然（セルティック／スコットランド）
26 川﨑颯太（京都サンガF.C.）