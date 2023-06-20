【サッカー日本代表 最新情報】日本代表は6月20日のキリンチャレンジカップ2023でペルー代表と対戦する。

キリンチャレンジカップ2023のペルー代表戦に向けた日本代表のスターティングメンバーが発表された。

カタール・ワールドカップ（W杯）後の2度目の活動にて、初勝利を飾った新生森保ジャパン。

発表されたスタメンは、前日会見で森保一監督が明かした通り、エルサルバドル戦から6人の大幅変更に。最後尾にGK中村航輔、ディフェンスラインにDF菅原由勢、DF谷口彰悟、DF板倉滉、DF伊藤洋輝、ボランチにMF遠藤航、2列目にMF三笘薫、MF旗手怜央、MF鎌田大地、MF伊東純也、最前線にFW古橋亨梧が名を連ねている。

パナソニックスタジアム吹田で行われるペルーとの一戦は、20日の18：55にキックオフ予定だ。日本の先発メンバーは以下の通り。

■日本代表 先発メンバー

▽GK

1 中村航輔（ポルティモネンセ／ポルトガル）

▽DF

2 菅原由勢（AZ／オランダ）

3 谷口彰悟（アル・ラーヤン／カタール）

4 板倉滉（ボルシアMG／ドイツ）

21 伊藤洋輝（シュトゥットガルト／ドイツ）

▽MF

6 遠藤航（シュトゥットガルト／ドイツ）

19 旗手怜央（セルティック／スコットランド）

8 鎌田大地（フランクフルト／ドイツ）

7 三笘薫（ブライトン／イングランド）

14 伊東純也（スタッド・ランス／フランス）

▽FW

11 古橋亨梧（セルティック／スコットランド）

■控えメンバー

▽GK

12 大迫敬介（サンフレッチェ広島）

23 シュミット・ダニエル（シント=トロイデン／ベルギー）

▽DF

22 瀬古歩夢（グラスホッパー／スイス）

24 森下龍矢（名古屋グランパス）

▽MF／FW

5 守田英正（スポルティングCP／ポルトガル）

10 堂安律（フライブルク／ドイツ）

13 中村敬斗（LASK／オーストリア）

15 伊藤敦樹（浦和レッズ）

16 相馬勇紀（カーザ・ピア／ポルトガル）

17 川辺駿（グラスホッパー／スイス）

18 浅野拓磨（ボーフム／ドイツ）

20 久保建英（レアル・ソシエダ／スペイン）

25 前田大然（セルティック／スコットランド）

26 川﨑颯太（京都サンガF.C.）