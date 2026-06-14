W杯オランダ戦を無料で見る方法は？日本代表初戦の中継局一覧

サッカー日本代表はワールドカップ2026の初戦で、強豪国オランダと対戦する。

本記事では、日本対オランダの無料視聴について紹介する。

【W杯初戦】オランダ戦は無料で見られる？

日本代表vsオランダ代表の一戦は、テレビとインターネットの両方で無料視聴できる。

ネット配信では、DAZNが日本代表戦を無料ライブ配信する予定。有料プランへの加入やクレジットカード情報の登録は不要で、無料アカウントを作成すればスマートフォン、PC、タブレットなどから視聴できる。

DAZNでは、日本代表戦のライブ配信に加えて、試合終了後の見逃し配信やハイライトも提供される予定だ。また、DAZNはFIFAワールドカップ2026の全104試合をライブ配信する唯一のプラットフォームとなる。

日本代表戦は無料で視聴できるが、グループステージの他国カードや決勝トーナメントを含め、大会全体をネットで楽しみたい場合は有料プランへの加入を検討したい。

テレビではNHK総合とNHK BSプレミアム4Kが生中継を実施。

さらに、NHK ONEでもNHK総合との同時配信と見逃し配信が行われる予定だ。NHKの受信契約がある世帯は追加料金なしで利用できるが、事前にアカウント登録や受信契約情報との連携を済ませておきたい。

視聴方法 無料視聴 内容 DAZN ○ 無料アカウント登録で日本代表戦をライブ・見逃し視聴可能予定。

有料プラン加入でFIFAワールドカップ2026全104試合をライブ配信 NHK総合 ○ 地上波で生中継予定 NHK BSプレミアム4K ○ 4K映像で生中継予定 NHK ONE ○ 同時配信・見逃し配信予定

【W杯初戦】日本対オランダの試合日程

ワールドカップ2026・グループF第1節の日本代表vsオランダ代表は、日本時間2026年6月15日(月)5:00にキックオフを迎える。

試合は日本時間2026年6月15日(月)5:00から、アメリカ・ダラスのダラススタジアムで開催。

ポット2の日本が、ポット1の強豪オランダに挑むグループステージ初戦となる。グループ突破を目指す両国にとって、大会の行方を左右する重要な一戦だ。

項目 内容 試合 グループF第1節 対戦カード 日本代表vsオランダ代表 キックオフ 2026年6月15日(月)5:00 会場 ダラススタジアム 開催地 アメリカ・ダラス

【W杯初戦】日本対オランダの実況・解説

日本代表対オランダ代表では、NHKとDAZNでそれぞれ異なる実況・解説陣が試合を伝える。

NHKの中継では、本田圭佑氏、柿谷曜一朗氏、林陵平氏が解説を担当。実況は小宮山晃義アナウンサーが務める予定となっている。それぞれ異なる視点から、森保ジャパンの戦術や選手のプレー、強豪オランダとの攻防を分析する。

DAZNでは、内田篤人氏、安田理大氏、久保裕也氏が解説を担当し、実況は野村明弘氏が務める。元日本代表選手を中心とした解説陣が、選手目線で試合のポイントや両チームの駆け引きを伝える予定だ。

放送・配信 解説 実況 NHK 本田圭佑、柿谷曜一朗、林陵平 小宮山晃義 DAZN 内田篤人、安田理大、久保裕也 野村明弘

FIFAワールドカップ2026を全試合配信！DAZNのおすすめ視聴方法

【7/20までの加入限定】DAZN月額プランが半額以下に！W杯だけの視聴に最適、いつでも解約OK

DAZN

DAZNでは7月20日(月・祝)までの加入限定で、DAZN Standardの月額プランが通常4,200円のところ、半額以下の1,980円(税込)で利用できるキャンペーンを実施している。

本キャンペーン期間中にDAZNと直接の契約で「DAZN Standard」に新規加入すると、最初の3ヶ月を月額1,980円で利用できる。月額プランなので割引期間中での解約も可能となっている。ワールドカップだけ視聴したい方は、DAZN SOCCERではなくDAZN Standard月額プランに加入しよう。

月額プランでも2026年北中米ワールドカップ(W杯)全104試合を視聴可能。サッカー以外のスポーツも視聴できるので、この機会にDAZNで全スポーツを見放題で楽しもう。

【7/20まで割引中】サッカー専用の年間プラン「DAZN SOCCER」が期間限定で登場！

DAZN

『DAZN』のサッカーコンテンツがすべて見られる年間プラン(月々払いのみ)「DAZN SOCCER」が、2026年8月30日(日)までの期間限定で提供されている。「DAZN SOCCER」の開始に際し、『DAZN』は同プランの料金がさらに安くなる特別キャンペーンを実施している。

2026年7月20日(月・祝)までに「DAZN SOCCER(年間プラン)」へ加入すれば、最初の3カ月間が月々980円(税込)となるお得なキャンペーンも実施中だ。なお、年間プランの「DAZN SOCCER」は、4カ月目以降は月々2,600円(税込)の支払いが発生する(※12ヶ月間合計31,200円／契約途中での解約は不可)。

なお、「DAZN SOCCER」では2026年北中米ワールドカップ(W杯)全104試合をはじめ、2027年1月に開幕するAFCアジアカップ、ラ・リーガなどの海外サッカー、明治安田Jリーグなど、年間を通してライブ＆見逃し視聴したい方はこの機会にチェックしてみよう。

なお、「DAZN SOCCER」の加入は2026年8月30日(日)までとなっており、それ以降の加入はできないので注意が必要だ。

※DAZN SOCCERは年間プランのため、途中解約が不可

※最初の3カ月間が月々980円(税込)、4カ月目以降は月々2,600円(税込)

FIFAワールドカップ2026｜最新情報

【視聴方法】

【大会情報・日程】

【日本代表】