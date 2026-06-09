「日本代表は真の意味でトップレベルに近い」「ブレイクするかも」オランダ代表OBファン・デル・ファールトらが持論

オランダで代表OBたちが、母国のFIFAワールドカップ2026や初戦で対戦する日本代表について予想している。





これまで3大会で決勝戦に進んでいるものの、一度もワールドカップ優勝経験がないオランダ代表。今大会こそ初優勝を目指す中、グループステージでは14日の初戦で日本代表と対戦する。そして20日にスウェーデン代表、25日にチュニジア代表と対戦予定となっている。





そんなオランダ代表について、現在コメンテーターとして活躍するOBたちが『NOS』で持論を展開。ラファエル・ファン・デル・ファールト氏は、「準決勝まで進めるだろう。良いチームだからね。全員が好調であれば、ほとんどのチームに勝てると思う」と分析した。一方でヴィム・キーフト氏は、グループステージの戦い方が重要だと指摘している。





「それなりに楽観的だが、すべてはグループステージから始まる。そこでどんなプレーを見せるのか、説得力あるプレーができるのか、クーマン監督はフォーメーションを固定できるのか、とね。優勝は現実的ではないかもしれないが、準決勝進出は過去にもあったんだ」





そして、グループステージの初戦で対戦する日本代表についても分析。ピエール・ファン・ホーイドンク氏は、「彼らは真の意味でトップレベルに追いつきつつある。いつもあと一歩のところまで迫るが、惜しくも勝てないことが続いているね。だが、今年はブレイクスルーを果たす年になるかもしれない」と躍進を予想。またファン・デル・ファールト氏は、以下のように指摘した。





「彼らにはエールディヴィジで活躍している優秀な選手が何人かいるね。オランダにとっては手強い相手だ。だが、この両チームがグループステージを突破すると思う。その後も、日本は勝ち進んでいくと思うよ」