メンバー発表の日本代表、主な選外選手は？W杯メンバーの町野修斗やJで10ゴールの大迫勇也、ブレイク中の伊藤涼太郎ら

日本サッカー協会（JFA）は25日、キリンチャレンジカップ2023に臨む日本代表メンバーを発表した。
キリンチャレンジカップ2023で、6月15日に豊田スタジアムでエルサルバドルと、同20日にパナソニックスタジアム吹田でペルーと対戦する日本代表。
注目のメンバーにはブライトンMF三笘薫やレアル・ソシエダMF久保建英、フランクフルトMF鎌田大地らが順当に選出。
名古屋グランパスDF森下龍矢、サンフレッチェ広島MF川村拓夢と京都サンガF.C.の川﨑颯太は初招集となった。
そして、ヴィッセル神戸で今シーズン10ゴールを挙げているFW大迫勇也やブレイク中のアルビレックス新潟MF伊藤涼太郎らが選外に。また、3月シリーズの招集選手からはガンバ大阪GK谷晃生や湘南ベルマーレFW町野修斗らが召集がされなかった。
■ 主な代表選外選手
吉田麻也（シャルケ04／ドイツ）
酒井宏樹（浦和レッズ）
山根視来（川崎フロンターレ）
南野拓実（モナコ／フランス）
伊藤涼太郎（アルビレックス新潟）
大迫勇也（ヴィッセル神戸）
武藤嘉紀（ヴィッセル神戸）
鈴木優磨（鹿島アントラーズ）
小川航基（横浜FC）
■ 3月招集メンバーから選外
谷晃生（ガンバ大阪）
冨安健洋（アーセナル／イングランド）
町田浩樹（ユニオンSP／ベルギー）
橋岡大樹（シント=トロイデン／ベルギー）
角田涼太郎（横浜F・マリノス）
藤井陽也（名古屋グランパス）
バングーナガンデ佳史扶（FC東京）
半田陸（ガンバ大阪）
西村拓真（横浜F・マリノス）
田中碧（デュッセルドルフ／ドイツ）
町野修斗（湘南ベルマーレ）
■キリンチャレンジカップ2023
6月15日（木）
対戦カード 日本代表 vs エルサルバドル代表
キックオフ時刻 19：10（予定）
会場 豊田スタジアム（愛知）
テレビ放送 フジテレビ系列にて全国生中継
6月20日（火）
対戦カード 日本代表 vs ペルー代表
キックオフ時刻 18：55（予定）
会場 パナソニックスタジアム吹田（大阪）
テレビ放送 TBS系列にて全国生中継