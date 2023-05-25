メンバー発表の日本代表、主な選外選手は？W杯メンバーの町野修斗やJで10ゴールの大迫勇也、ブレイク中の伊藤涼太郎ら

Dan Ozu
Japan(C)Getty Images
親善試合日本日本 vs エルサルバドル日本 vs ペルー

【サッカー日本代表 最新情報】日本代表は6月のキリンチャレンジカップ2023にて、15日にエルサルバドル代表、20日にペルー代表と対戦する。

日本サッカー協会（JFA）は25日、キリンチャレンジカップ2023に臨む日本代表メンバーを発表した。

キリンチャレンジカップ2023で、6月15日に豊田スタジアムでエルサルバドルと、同20日にパナソニックスタジアム吹田でペルーと対戦する日本代表。

注目のメンバーにはブライトンMF三笘薫やレアル・ソシエダMF久保建英、フランクフルトMF鎌田大地らが順当に選出。

名古屋グランパスDF森下龍矢、サンフレッチェ広島MF川村拓夢と京都サンガF.C.の川﨑颯太は初招集となった。

そして、ヴィッセル神戸で今シーズン10ゴールを挙げているFW大迫勇也やブレイク中のアルビレックス新潟MF伊藤涼太郎らが選外に。また、3月シリーズの招集選手からはガンバ大阪GK谷晃生や湘南ベルマーレFW町野修斗らが召集がされなかった。

■ 主な代表選外選手

吉田麻也（シャルケ04／ドイツ）

酒井宏樹（浦和レッズ）

山根視来（川崎フロンターレ）

南野拓実（モナコ／フランス）

伊藤涼太郎（アルビレックス新潟）

大迫勇也（ヴィッセル神戸）

武藤嘉紀（ヴィッセル神戸）

鈴木優磨（鹿島アントラーズ）

小川航基（横浜FC）

■ 3月招集メンバーから選外

谷晃生（ガンバ大阪）

冨安健洋（アーセナル／イングランド）

町田浩樹（ユニオンSP／ベルギー）

橋岡大樹（シント=トロイデン／ベルギー）

角田涼太郎（横浜F・マリノス）

藤井陽也（名古屋グランパス）

バングーナガンデ佳史扶（FC東京）

半田陸（ガンバ大阪）

西村拓真（横浜F・マリノス）

田中碧（デュッセルドルフ／ドイツ）

町野修斗（湘南ベルマーレ）

■キリンチャレンジカップ2023

6月15日（木）

対戦カード　日本代表 vs エルサルバドル代表

キックオフ時刻　19：10（予定）

会場　豊田スタジアム（愛知）

テレビ放送　フジテレビ系列にて全国生中継

6月20日（火）

対戦カード　日本代表 vs ペルー代表

キックオフ時刻　18：55（予定）

会場　パナソニックスタジアム吹田（大阪）

テレビ放送　TBS系列にて全国生中継

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