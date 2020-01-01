サッカー日本代表最新メンバー｜森保ジャパン・2020年10月欧州遠征の招集選手一覧
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2020年10月に欧州遠征（10/9 カメルーン戦、10/13 コートジボワール戦）を行うサッカー日本代表のメンバー一覧。
目次
スタッフ
監督：森保一
コーチ：横内昭展
コーチ：齊藤俊秀
コーチ：栗原克志
GKコーチ：下田崇
GKコーチ：川口能活
フィジカルコーチ：松本良一
GK（3名）
川島永嗣（ストラスブール／フランス）
権田修一（ポルティモネンセ／ポルトガル）
シュミット・ダニエル（シント＝トロイデン／ベルギー）
DF（9名）
酒井宏樹（マルセイユ／フランス）
室屋成（ハノーファー／ドイツ）
吉田麻也（サンプドリア／イタリア）
植田直通（セルクル・ブルージュ／ベルギー）
冨安健洋（ボローニャ／イタリア）
板倉滉（フローニンゲン／オランダ）
長友佑都（マルセイユ／フランス）
安西幸輝（ポルティモネンセ／ポルトガル）
菅原由勢（AZ／オランダ）
MF（10名）
遠藤航（シュトゥットガルト／ドイツ）
柴崎岳（レガネス／スペイン）
中山雄太（ズヴォレ／オランダ）
伊東純也（ヘンク／ベルギー）
堂安律（アルミニア・ビーレフェルト／ドイツ）
久保建英（ビジャレアル／スペイン）
南野拓実（リヴァプール／イングランド）
鎌田大地（フランクフルト／ドイツ）
原口元気（ハノーファー／ドイツ）
三好康児（アントワープ／ベルギー）
FW（3名）
大迫勇也（ブレーメン／ドイツ）
鈴木武蔵（ベールスホット／ベルギー）
岡崎慎司（ウエスカ／スペイン）