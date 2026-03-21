「一緒に代表チームに入ろうとよく話をしていたので…」半年ぶり日本代表復帰の佐野航大、小川航基と塩貝健人との招集に歓喜

NECナイメヘンの佐野航大は、日本代表に再び選出された喜びを語った。

2023年からプレーするNECで3シーズン目を迎えた佐野は今シーズン、ここまで大活躍。リーグ戦全試合に先発出場してエールディヴィジ3位と快進撃を続けるチームを支えている。この活躍を受け、今冬の移籍市場ではオランダの3強をはじめ、イングランドやドイツからの関心も届いていた。

そんな佐野は、3月のインターナショナルブレイクでスコットランド代表、イングランド代表と対戦する日本代表のメンバーに選出。昨年9月以来の代表チーム招集となった。

これを受け、佐野はクラブの公式チャンネルでのインタビューで半年ぶりの代表復帰について「代表チームに招集されてとてもうれしいです。監督から直接ではなく、代表チームのスタッフからの電話でチームに入ったと言われました。うれしかったですけど、電話があったときは寝起きで、少し眠かったです（笑）」と喜びを語った。

また、佐野はチームメイトの小川航基、元チームメイトで現在ヴォルフスブルクでプレーする塩貝健人とともに代表に招集された喜びも語っている。

「彼らと一緒に選ばれたことはとても特別です。僕たちは一緒に代表チームに入ろうとよく話をしていて、そして実現しました。最高の気分です。（塩貝とは頻繁に連絡を取っているかと問われ）週に5回は連絡を取っていると思います。よく連絡しています。一緒にゲームをしたりもしています」